Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasRinkos pulsas

Paaiškėjo paskutinieji 2025 m. laureatai: Nobelio ekonomikos premija skirta trims mokslininkams

2025 m. spalio 13 d. 13:01
Papildyta
Švedijos Karališkoji mokslų akademija paskelbė, kad 2025 m. Nobelio ekonomikos premija skiriama Joeliui Mokyrui, Philippe'ui Aghionui ir Peteriui Howittui už „inovacijų skatinamo ekonominio augimo paaiškinimą“.
Daugiau nuotraukų (1)
Konkrečiau, J.Mokyrui (g. 1946 m. Nyderlanduose) premija skirta už „ tvariam augimui užtikrinti būtinų technologinės pažangos sąlygų nustatymą“, o Ph. Aghionui (g. 1956 Prancūzijoje) ir P. Howittui (g. 1946 Kanadoje) – už „teoriją apie tvarų augimą vykstant kūrybinei destrukcijai“.
Per pastaruosius du šimtmečius pasaulis pirmą kartą istorijoje išgyveno nuolatinį ekonomikos augimą, o tai padėjo daugybei žmonių išbristi iš skurdo ir paklojo pagrindą mūsų gerovei, rašoma Nobelio premijų komisijos pranešime spaudai.
„Laureatų darbas rodo, kad ekonomikos augimas negali būti laikomas savaime suprantamu dalyku. Turime išlaikyti kūrybinės destrukcijos mechanizmus, kad vėl nepatektume į stagnaciją“, – pažymi Nobelio ekonomikos mokslų premijos komisijos pirmininkas Johnas Hassleris.
J.Mokyras yra Northwesterno universiteto (JAV), Ph. Aghionas – Prancūzijos koledžo (Prancūzija), o P. Howittas Browno universiteto (JAV) profesorius.
Ekonomikos premija užbaigia šių metų Nobelio premijų paskelbimo seriją. Praėjusią savaitę buvo paskelbti medicinos, fizikos, chemijos, literatūros ir taikos premijų laureatai.
Visi Nobelio premijų laureatai bus oficialiai apdovanoti gruodžio 10 d. ceremonijoje, minint 1896 m. mirusio premijos steigėjo, dinamito išradėjo Alfredo Nobelio mirties metines.
Kiekviena šių metų premija yra 11 mln. Švedijos kronų (maždaug 1 mln. eurų) vertės.
Skirtingai nuo kitų Nobelio premijų, ekonomikos premija nebuvo įkurta Nobelio testamente. Nuo 1969 m. ją finansuoja ir įteikia Švedijos centrinis bankas „Riksbank“.
Nobelio premijaEkonomikamokslininkas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.