Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasRinkos pulsas

Elitinis pakuočių dizaino apdovanojimas lietuvių rankose

2025 m. spalio 15 d. 09:00
Drąsi „Klaipėdos pieno“ prekės ženklo KAR KAR ir menininkų dueto EGYBOY kolaboracija sulaukė tarptautinio įvertinimo – „Pentawards 2025“ dizaino apdovanojimuose pelnė bronzą geriausios kolaboracijos (Best Collaboration) kategorijoje.
Daugiau nuotraukų (10)
„Pentawards“ – tai tarsi Oskarai pakuočių dizaino pasaulyje. Kasmet šis konkursas suburia stipriausius kūrėjus, agentūras ir prekės ženklus iš viso pasaulio, o pelnyti apdovanojimą čia reiškia būti tarp kūrybos elito. Konkurse vertinamas ne tik estetiškas dizainas, bet ir idėjos originalumas, emocinis pasakojimas bei prekės ženklo drąsa išeiti iš rėmų.
Šiemet konkurencija konkurse buvo milžiniška – dėl geriausiųjų vardo varžėsi virš 2000 projektų iš daugiau nei 60 šalių.
Tarptautinė vertinimo komisija pirmame etape KAR KAR ledų pakuočių dizainą atrinko į trumpąjį finalistų sąrašą (shortlist), kartu su tokiais prekiniais ženklais kaip Coca-Cola, Puma, Marvel, Doritos, Oreo ir kt.
Spalio pradžioje, Amsterdame vykusioje „Pentawards“ GALA apdovanojimų ceremonijoje buvo paskelbti nugalėtojai – lietuviams pavyko pranokti pasaulinio lygio prekės ženklus ir iškovoti medalį.
Anot „Klaipėdos pieno“ marketingo vadovės Silvijos Ivanauskienės, ledų pasaulis visada buvo dinamiškas, tačiau šiandien kūrybos tempai – dar spartesni. Todėl stovėti vietoje negalima – kiekvienas skonis turi gimti su idėja ir emocija, o pakuotė privalo ne tik atspindėti naujausias tendencijas, bet ir kurti ryšį su vartotoju.
„Nusprendėme sujungti du stiprius vardus – KAR KAR ledus ir EGYBOY meninį braižą – ir taip sukurti išskirtinę ledų liniją, apjungiančią netikėtas skonių kombinacijas, ranka pieštas iliustracijas ir ironiškas žinutes, provokuojančias diskusijai. Norėjome parodyti, kad ledai gali būti ne tik desertas, bet ir meno kūrinys, nešantis idėją ir emociją. Tai puikus paskatinimas drąsiai įgyvendinti kylančias unikalias idėjas bei tikėti sėkme“, – apie išskirtinį projektą pasakoja „Klaipėdos pieno“ vadovė Rita Pažemeckaitė Digrienė.
Klaipėdos pienasledai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.