„Temu“ plečiasi: prekiautojams ir vartotojams Baltijos šalyse – puikios naujienos

Pasaulinė prekyvietė savo platformą atveria Baltijos šalių prekybininkams, suteikdama vietiniams verslams naujas galimybes augti, o regiono vartotojams tai užtikrina didesnę prekių įvairovę ir greitesnį pristatymą.
„Temu“ vietinių prekybininkų programa dabar atvira visiems pardavėjams Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje. Tai paskelbta po sėkmingo bandomojo etapo, kurio metu programa veikė tik gavus pakvietimą. Vietiniuose sandėliuose atsargų turintiems verslams programa suteikia kaštų atžvilgiu efektyvesnį kanalą pasiekti milijonus klientų – ne tik savo šalies rinkose, bet ir visoje Europoje, įskaitant tokias rinkas kaip Vokietija, Prancūzija, Italija ir Ispanija.
„Mūsų iniciatyva „iš vietinio – vietiniam“ palaiko Baltijos šalių verslų augimą ir suteikia vartotojams daugiau pasirinkimo galimybių, geresnę kainą ir greitesnį pristatymą“, – sakė „Temu“ atstovas.
„Temu“ vietinių prekybininkų programa šiuo metu veikia daugiau nei 30 rinkų visame pasaulyje, įskaitant Jungtines Valstijas, Jungtinę Karalystę, Vokietiją, Prancūziją, Meksiką, Pietų Korėją ir Japoniją. Programos startas Baltijos šalyse yra naujausias „Temu“ žingsnis, atspindintis nuolatines pastangas palaikyti vietinius verslus ir pagerinti vartotojų apsipirkimo patirtį. Nuo veiklos pradžios Baltijos šalyse 2023 m. liepą „Temu“ greitai pelnė populiarumą, pritraukdama vartotojus plačiu prekių asortimentu ir prieinamomis kainomis.
