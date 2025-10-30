Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
VerslasRinkos pulsas

Šių metų trečiojo ketvirčio Lietuvos BVP siekė 22,1 mlrd. eurų – 1,7 proc. daugiau nei pernai

2025 m. spalio 30 d. 09:57
Šių metų trečiąjį ketvirtį Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) to meto kainomis siekė 22,1 mlrd. eurų, skelbia Valstybės duomenų agentūra. Anot agentūros, šio laikotarpio realiojo BVP pokytis, palyginus su atitinkamu metu pernai, nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos, buvo teigiamas ir sudarė 1,7 proc.
Daugiau nuotraukų (1)
Realusis BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, palyginti su 2025 m. antruoju ketvirčiu, sumažėjo 0,2 proc.
Kaip skelbia agentūra, vertinant gamybos metodu, didžiausią neigiamą įtaką BVP pokyčiui trečiąjį ketvirtį turėjo pramonės, transporto ir saugojimo įmonių veiklos rezultatai.
Per visus devynis 2025 m. mėnesius šalies BVP sudarė 61,6 mlrd. eurų to meto kainomis. Palyginti su praėjusių metų trimis ketvirčiais, realusis BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų įtaką buvo teigiamas ir sudarė 2,7 proc.
BVP

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.