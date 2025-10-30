Šių metų trečiojo ketvirčio Lietuvos BVP siekė 22,1 mlrd. eurų – 1,7 proc. daugiau nei pernai

Realusis BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, palyginti su 2025 m. antruoju ketvirčiu, sumažėjo 0,2 proc.
Kaip skelbia agentūra, vertinant gamybos metodu, didžiausią neigiamą įtaką BVP pokyčiui trečiąjį ketvirtį turėjo pramonės, transporto ir saugojimo įmonių veiklos rezultatai.
Per visus devynis 2025 m. mėnesius šalies BVP sudarė 61,6 mlrd. eurų to meto kainomis. Palyginti su praėjusių metų trimis ketvirčiais, realusis BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų įtaką buvo teigiamas ir sudarė 2,7 proc.