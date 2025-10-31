Kandidato į krašto apsaugos ministrus R. Kauno turtai: turi įmonių akcijų, skolą ir yra vaikų darželio dalininkas

Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pateiktoje turto deklaracijoje už 2024 m. matyti, kad R.Kaunas turi nebaigtą statyti būstą, kurio vertė – 196 tūkst. Eur. Jis taip pat turi žemės sklypų, kurie įkainoti 27 tūkst. Eur, o jo valdomų akcijų vertė siekia 4344 Eur.
Santaupų kandidatas į krašto apsaugos ministrus deklaravo turintis 1117 Eur, o jo pasisiskolintų ir negrąžintų pinigų suma pernai siekė 180 tūkst. Eur.
VMI pateiktoje deklaracijoje nepateikta jokių duomenų apie jo automobilį. Tačiau privačių interesų deklaracijoje matyti, kad R.Kaunas automobilį nuomojasi iš bendrovės „BMS TECHNOLOGIJA“.
Kandidatas į krašto apsaugos ministrus yra informacinių technologijų įmonės „Inkodus“ akcininkas. Jis šiai įmonei vadovavo nuo 2013 iki 2024 m.
Portale rekvizitai.vz.lt skelbiama, kad įmonėje dirba 17 darbuotojų, o šiemet rugsėjį vidutinis darbo užmokestis bendrovėje siekė 5 266 Eur. „Inkodus“ dirba pelningai. Praėjusiais metais uždirbo 148 867 Eur grynojo pelno, o pardavimo pajamos siekė 2 mln. Eur.
Privačių interesų deklaracijoje taip pat matyti, kad R.Kaunas nuo 2020 m. yra ir vaikų darželio Kaune VšĮ „Montessori ugdymo centras“ dalininkas.
R.Kaunas Kauno technologijos universitete yra įgijęs telekomunikacijų inžinieriaus specialybę. Politiko biografijoje taip pat rašoma, kad jis moka anglų ir rusų kalbas.
Privačių interesų deklracijoje R.Kaunas nurodo, kad jo antroji pusė yra Neringa Pavilonytė. Ji taip pat priklauso socialdemokratų partijai, o nuo pernai gruodžio ji įsidarbino Seimo nario Audriaus Radvilavičiaus patarėja.
Robertas Kaunas
