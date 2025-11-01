Bręsta naujas draudimas – šį kartą nusitaikyta į nealkoholinį alų ir sidrą

Tai numatančias Maisto įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisas įregistravo Seimo socialdemokratas Darius Razmislevičius.
Jei Seimas pritartų, būtų draudžiama parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nepilnamečiams nealkoholinius gėrimus, kuriu dizainas primena alkoholį.
Už šio draudimo nesilaikymą siūloma numatyti nuo 20 iki 120 eurų siekiančias baudas.
„Nealkoholiniai gėrimai, kurių dizainas, skonis ir išvaizda primena alkoholinius gėrimus, nepastebimai gali pratinti nepilnamečius prie alkoholio“, – sako projekto autorius, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys D. Razmislevičius.
Jis taip pat pabrėžia ir reklamos vaidmenį, kuri, pavyzdžiui, nealkoholinį alų su skoniais pristato kaip kasdienai skirtą gėrimą ir taip skatina jo vartojimą.
Pagal įstatymą, prie alkoholinio priskiriamas gėrimas, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 1,2 procento (alaus – didesnė kaip 0,5 proc.). Visi kiti gėrimai, kurių alkoholio koncentracija yra mažesnė, nėra laikomi alkoholiniais.
Todėl šis įstatymas nereglamentuoja ir neriboja tokių prekių pardavimo nepilnamečiams – jie gali laisvai įsigyti nealkoholinio alaus, vyno ir kitų nealkoholinių gėrimų.
„Nealkoholinis alus, sidras ar vynas dažnai supakuojami taip pat, kaip jų alkoholiniai atitikmenys, o jų ženklinimas ne visada aiškiai nurodo alkoholio kiekį. Dėl šių priežasčių susidaro prielaidos vadinamajam „alibi marketingui“, kai alkoholio prekės ženklai yra reklamuojami per nealkoholinius produktus, taip apeinant alkoholio reklamos draudimus“, – sako D. Razmislevičius.
Jis atkreipia dėmesį į tai, kad Pasaulio Sveikatos Organizacija (PSO) siūlo stiprinti tokių gėrimų reguliavimą – užtikrinant aiškius jų apibrėžimus, privalomą alkoholio kiekio ženklinimą, tikslų informacijos pateikimą, ribojant reklamą bei prieinamumą nepilnamečiams.
D. Razmislevičius siūlo, kad naujos įstatymo nuostatos įsigaliotų nuo kitų metų gegužės 1 d.
Šiuo metu įstatyme numatytas ribojimas parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nepilnamečiams energinius gėrimus, bet nėra jokių ribojimų, draudžiančių parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nealkoholinius gėrimus.
ANK yra numatyta atsakomybė tik už energinių gėrimų pardavimą, nupirkimą ar kitokį perdavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims.
ELTA primena, kad 2019 m. lapkričio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo draudimas gaminti ir parduoti „vaikišką“ šampaną, žaislus ir kitas prekes, imituojančias alkoholinius gėrimus ar jų tarą. Tuomet tokį reguliavimą inicijavę Seimo „valstiečiai“ teigė, kad vaikiškomis aplikacijomis apipavidalintas šampanas ar punšas ugdo jaunimo įprotį vartoti alkoholį.
Tiesa, pernai gruodį Seimo narys Antanas Nedzinskas įregistravo įstatymo pataisas, siūlančias sugrąžinti prieš kelis metus uždraustą „vaikišką“ šampaną.
Parlamentaras pasiūlė panaikinti draudimą įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams Lietuvoje gaminti ir parduoti maisto produktus, žaislus ir kitas prekes, skirtas vaikams ir paaugliams, kurių dizainas imituoja alkoholinius gėrimus ar jų tarą.