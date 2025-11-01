Niujorko oro uoste – baimę sukėlęs incidentas: vienas lėktuvas kabino kito sparną

„LaGuardia“ oro uoste penktadienį susidūrė du „United Airlines“ lėktuvai.
Kaip skelbė „The Independent“, iš Čikagos atskridęs lėktuvas važiavo paskirtų vartų link, kai staiga užkabino kito lėktuvo galinį sparną.
Pastarasis lėktuvas ruošėsi skrydžiui į Hiustoną.
Daug baimės pasėjęs momentas baigėsi laimingai – niekas sužalojimų nepatyrė.
Po susidūrimo abu lėktuvai išlaipino keleivius.
Neįvardintas keleivis „New York Post“ pasakojo, kad sėdėmas kėdėje pajuto smūgį.
„Visi pajutome, kai buvo važiuojama taku, tačiau kol kapitonas nepasakė, nežinojome, kad tai kitas lėktuvas“, – sakė jis.
Penktadienį „LaGuardia“ buvo vienas iš kelių oro uostų, nukentėjusių nuo vėlavimų dėl personalo trūkumo, nes daugelis oro uostų darbuotojų negauna atlyginimų dėl vyriausybės uždarymo.
Pasak „FlightAware“, penktadienį ikibuvo atidėta daugiau nei 570 „LaGuardia“ skrydžių, o daugiau nei 130 buvo atšaukta.