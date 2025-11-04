Konferencija
„Utenos trikotažas“ pardavė dukterinės bendrovės akcijas: nauji savininkai – Ukrainos ir Vengrijos įmonės

2025 m. lapkričio 4 d. 17:15
Restruktūrizaciją įgyvendinanti „SBA grupės“ bendrovė „Utenos trikotažas“ antradienį užbaigė sandorį, kuriuo Ukrainos bendrovei „Translum“ ir Vengrijos „Neoplast Hungary KFT“ pardavė Ukrainoje veikiančią dukterinę bendrovę „Mrija“. Sandoriu buvo parduota 98,87 proc. punkto akcijų iš visų turimų 98,95 proc.
Sandorio vertė – 700 tūkst. eurų iki mokesčių. Jis įvykdytas pagal teismo patvirtintą restruktūrizavimo planą, kuriame buvo numatytas šio turto pardavimas.
Ateityje „Utenos trikotažas“ planuoja perleisti ir likusias 0,08 proc. „Mrija“ akcijų.
„Po sandorio „Mrija“ išliks mūsų partnerė gamybos grandinėje – planuojame ir toliau jai teikti užsakymus ir dalį savo produkcijos gaminti Ukrainoje“, – pranešime cituojamas „Utenos trikotažo“ valdybos pirmininkas Vytautas Vaškys.
Bendrovės „Mrija“ teikiamų siuvimo paslaugų apimtys šiuo metu sudaro apie 10–15 proc. bendro „Utenos trikotažo“ siuvimo poreikio.
„Utenos trikotažo“ įmonių grupei taip pat priklauso bendrovės „Utenoswear“, „Gotija“.
