„Utenos trikotažas“ pardavė dukterinės bendrovės akcijas: nauji savininkai – Ukrainos ir Vengrijos įmonės

Sandorio vertė – 700 tūkst. eurų iki mokesčių. Jis įvykdytas pagal teismo patvirtintą restruktūrizavimo planą, kuriame buvo numatytas šio turto pardavimas.
Ateityje „Utenos trikotažas“ planuoja perleisti ir likusias 0,08 proc. „Mrija“ akcijų.
„Po sandorio „Mrija“ išliks mūsų partnerė gamybos grandinėje – planuojame ir toliau jai teikti užsakymus ir dalį savo produkcijos gaminti Ukrainoje“, – pranešime cituojamas „Utenos trikotažo“ valdybos pirmininkas Vytautas Vaškys.
Bendrovės „Mrija“ teikiamų siuvimo paslaugų apimtys šiuo metu sudaro apie 10–15 proc. bendro „Utenos trikotažo“ siuvimo poreikio.
„Utenos trikotažo“ įmonių grupei taip pat priklauso bendrovės „Utenoswear“, „Gotija“.
Utenos trikotažasVengrijaUkraina
