Prezidento patarėjas: su „Rheinmetall“ jau diskutuojame dėl dar vienos investicijos į Lietuvą

„Dabar mes kalbame ne tik apie šią investiciją, bet ir apie antrą investiciją, kuri galbūt bus artimiausiu metu“, – antradienį „Žinių radijuje“ kalbėjo D. Matulionis.
„Taip pat yra ir daugiau planų, kadangi pinigų Europos gynybos pramonėje atsiranda vis daugiau. Todėl atsiranda vis daugiau galimybių tuos gamintojus prisitraukti į Lietuvą, nes mes esame sukūrę tikrai labai palankias sąlygas“, – teigė prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais.
Neskaitant diskusijų su „Rheinmetall“ dėl dar vienos investicijos, D. Matulionis neatskleidė, su kokiomis bendrovėmis dar vyksta pokalbiai dėl bendradarbiavimo Lietuvoje. Tačiau jis patikino, jog esant politinei valiai – gynybos pramonės investicijų Lietuvoje daugės.
„Prasidėjo pokalbiai dėl „Rheinmetall“ antrosios investicijos. Taip pat yra kalbų su keliomis amerikiečių kompanijomis, Skandinavijos kompanijomis. Jei bus politinė valia – bus pakankamai finansinių resursų, nes tokie projektai dažniausiai susiję su bendros įmonės steigimu“, – aiškino jis.
ELTA primena, jog prieš pusantrų metų Lietuvai pasirašius ketinimų protokolą su Vokietijos gynybos pramonės koncernu „Rheinmetall“, antradienį Radviliškio rajone pradedamos 155 mm kalibro amunicijos gamyklos statybos.
Dar pernai gruodį „Rheinmetall“ ir Lietuvos valstybinė energetikos grupė „EPSO-G“ patvirtino sutartį dėl bendros įmonės „Rheinmetall Defence Lithuania“ steigimo.
Lietuvai joje priklauso 49 proc. akcijų – „EPSO-G“ tenka 48 proc., o Finansų ministerijos valdomai „Giraitės ginkluotės gamyklai“ – 1 proc. akcijų, likusi 51 proc. dalis priklauso „Rheinmetall“.
Jau skelbta, kad gamyklą už 141 mln. eurų (su PVM) statys viena didžiausių šalies statybos įmonių „PST Group“, darbus planuojama užbaigti 2026 metų pabaigoje, o gamyklos veiklą pradėti 2027-ųjų pradžioje.
„Rheinmetall“ amunicijos gamykla iškils prie Radviliškio rajone esančios Baisogalos, 340 hektarų ploto sklype, kuris iki praėjusių metų birželio priklausė Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (LSMU).
Gamykloje dirbs 150 asmenų, kurie per metus pagamins dešimtis tūkstančių artilerijos sviedinių. Numatyta, kad investicijos į projektą sieks 260 mln. eurų, tačiau eigoje ši suma gali keistis.