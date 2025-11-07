Šie metai rekordiniai restoranų bankrotais – primena, garsius vardus, užvėrusius klientams duris

„Išaugęs pridėtinės vertės mokestis (PVM), padidinta minimali mėnesio alga, besibaigiantys dar pandemijos metu atidėtų įsiskolinimų išmokėjimo terminai – tai svarbiausios maitinimo įstaigų pasitraukimo iš rinkos priežastys, – vardija „Creditreform Lietuva“ direktorius Saulius Žilinskas, – įdomu ir tai, kad pagrindiniai bankrotų iniciatoriai yra ne tradiciškai itin aktyvios Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) ar Sodra, o patys įmonių vadovai. Būtent jie inicijavo 41 įmonės bankrotą. Sodra – 17, VMI – 8. Beje, praėjusiais metais vadovai buvo pradėję 28 įmonių bankrotus, Sodra – 19, o VMI – 10.“
Pastebėtina, kad maitinimo ir apgyvendinimo įmonių bankrotų pikas teko metų pradžiai, o toliau jis tolydžio mažėjo. Štai pirmą šių metų ketvirtį bankrutavo 26, antrą – 23, trečią – 20, ketvirto pradžioje – 5 įmonės. Tokius duomenis pateikia Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba. Kadangi iki metų pabaigos dar nemažai laiko, visai realu, kad šiųmetinis maitinimo ir apgyvendinimo įmonių bankrotų skaičius viršys ir 2023 m. pasiekimą – 84 bankrotus.
Daugiausia maitinimo įstaigų bankrotų šiemet paskelbta Vilniuje – 24. Antroje vietoje – Kaunas (15), trečioje – Klaipėda (6). Kurortuose iš viso bankrutavo 3 maitinimo įmonės: po vieną Palangoje, Birštone ir Neringoje. Druskininkuose bankrotų nefiksuota. Tiesa, dar keturios maitinimo įstaigos bankrutavo Klaipėdos rajone.
Bankroto registravimo momentui trisdešimtyje maitinimo įmonių darbuotojų jau nebebuvo, dvidešimt turėjo nuo 1 iki 9, keturios – nuo 10 iki 49, viena – nuo 50 iki 249 darbuotojų. Apie devyniolikos bankrutuojančių įmonių personalą duomenų nėra.
Priminsime žinomesnes kavines ir restoranus, šiemet pasitraukusias iš rinkos: „Sugamour“, „Amber Grill“, „Nidos pastogė“, „Skandalas“, „Toli namai“, „Narushi Nida“, „Jurgis ir Drakonas“, „Brooklyn Brothers“, „Pas Stenley“, „Drama Burger“ ir kiti.
„Tačiau gausūs maitinimo ir apgyvendinimo įmonių bankrotai lietuvių verslumo šioje srityje tikrai nesumažino, – sako „Creditreform Lietuva“ vadovas. – Kaip rodo „Registrų centro“ duomenys, per šių metų sausį-spalį jau registruotos naujos 326 įmonės, savo įstatuose įsirašiusios maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų teikimą. Daugiausiai naujokių Vilniuje – 135, Kaune – 51 ir Klaipėdoje – 21.“
Nors šiųmetinė vasara buvo itin prasta kurortų verslui, Palangoje šiemet vis tiek registruoti 11, Neringoje – 5, Druskininkuose – 2 maitinti ir apgyvendinti pasiruošę verslai. Be to, lapkričio pradžios duomenimis, 159 naujos įmonės jau turi personalą, o visos jos samdo 955 darbuotojus.