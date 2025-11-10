VerslasRinkos pulsas

Aiškėja daugiau detalių apie kovą su kotrabandiniais balionais: yra naujų bylų, įtariamų ir sulaikytų asmenų

2025 m. lapkričio 10 d. 09:20
Marta Kraujelytė
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad kovai su kontrabandiniais oro balionais spalio pabaigoje sutelktos Lietuvos policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) jungtinės tyrimų grupės darbo rezultatai jau matomi. Anot jo, yra renkami įrodymai, iškeltos naujos bylos ir sulaikyti asmenys, atsakingi už meteorologiniais balionais gabenamą kontrabandą iš Baltarusijos.
„Praeitą ketvirtadienį jau buvo savaitė, kai ta grupė buvo įsteigta. Sakysiu, kad yra papildomų bylų, papildomų naujų įtariamųjų, yra naujų sulaikytų asmenų“, – pirmadienį LRT radijui sakė ministras.
Anot jo, teigiamus rezultatus rodo ir sumažėjęs rastų meteorologinių balionų iš Baltarusijos skaičius.
„Praeitą mėnesį mes per mėnesį turėjome rastų, sustabdytų apie 70 balionų. (...) Šiandien lapkričio 10 d. mes turime, berods, 7 ar 8. Tai jau (…) trečdalis mėnesio ir matome, kad tas visgi mūsų nuo praeito mėnesio pabaigos spaudimas jau duoda rezultatus“, – teigė V. Kondratovičius.
Todėl vidaus reikalų ministras sako tikintis, jog valstybės institucijos sugebės ženkliai sumažinti kontrabandos atvejų skaičių.
„Šitas darbas yra kruopštus, yra sudėtingas, visgi sistemos, kurias naudoja nusikaltėliai, yra kriptuotos, yra saugios ir t.t. Tačiau mes mokame tai daryti, aš tikiu mūsų pareigūnais, mūsų kriminalistais, tikrai ne viena sudėtinga byla tarptautiniu lygiu buvo ištirta“, – tikino jis.
„Manyčiau, ženkliai sumažinti tikrai gebame ir turime tai padaryti. Ne tik, kad gebame, mes turime tai padaryti – čia yra mūsų, kaip valstybės, užduotis“, – pridūrė ministras.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą. Dėl meteorologinio baliono sukeltos rizikos orlaivių eismas Vilniaus oro uoste mažiau nei valandai buvo sustabdytas ir šeštadienį.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
