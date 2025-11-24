Pirmos snaigės išjudino lietuvius, bet ne trasas: Liepkalnis laukia šalčio ir šiek tiek kelia kainas

Sako, kad orai vis dar nepalankūs
Slidinėjimo centro vadovas Artūras Bielskus naujienų portalui Lrytas tvirtina, kad pirmos rimtesnės snaigės išties išjudino žiemiškų pramogų pasiilgusius lietuvius. Šie savaitgalį ir visą pirmadienį aktyviai domisi, kada galės išbandyti slidinėjimo trasas Vilniuje.
„Šiandien sniegas iškrito, todėl visi suskubo rašyti, skambinti teiraujantis kaip mums sekasi“, – pastebi pašnekovas.
Tačiau kol kas ekstremalaus sporto mėgėjams jis gerų žinių neturi. Trumpam atvėsęs oras leido pasigaminti sniego, kaupiamos jo atsargos, tačiau toks kiekis yra per mažas, kad būtų galima atsidaryti slidinėjimo trasas.
„Pasinaudojome buvusio šaltuko pradžia ir gaminome sniegą. Bet pirmoji šalčio bangelė jau baigiasi. Sniego pasigaminome, bet jo tikrai nepakaks, kad galėtume atsidaryti. Laukiame naujo šalčio, kai vėl galėsime sniegą ruošti“. <...> Kol kas gamta nelabai padeda. Sniegą nuplaus lietus, kol kas džiaugtis nėra kuo“, – pabrėžia A.Bielskus.
Slidinėjimo centro vadovas neabejoja, kad šią savaitę atsidaryti slidinėjimo trasų dar tikrai nepavyks: „Matote, orų prognozes galime stebėti tik 3–7 dienas į priekį. Viskas motulės gamtos rankose. Patys labai laukiame sezono pradžios, jei tik žinotume, kada atsidarysime – paskelbsime.“
Kainas teko pakelti dėl skirtingų priežasčių
Kol žmonės dar tik ruošia slides ir laukia, kada galės grįžti į slidinėjimo trasas, jau aišku, kad už dalį žiemiškų promogų – teks mokėti daugiau.
Tiesa, kainos keitėsi nežymiai, o kainodarą teko koreguoti, anot A.Bielskaus, dėl vis brangstančių veiklos kaštų, dėl elektros energijos kainos bei augančių atlyginimų.
„Šiemet pakėlėme vienu euru suaugusiųjų bilietų kainas perkant iš anksto internetu. Jeigu pernai kainavo 1 val. bilietas darbo dieną 15 Eur – šiemet kainuos 16 Eur, 2 val. kainavo 18 Eur – šiemet 19 Eur, o 3 val. kaina pakilo nuo 22 iki 23 Eur. Vaikiškų/pensininkų/neįgaliųjų bilietų kainos nekito“, – patikina Slidinėjimo centro vadovas.
Internetiniame jų puslapyje skelbiama, kad bilietų slidinėjimo kainos darbo dienomis be išankstinės rezervacijos 1 val. kainuos 22 Eur, 2 val. – 27 Eur, 3 val. – 31 Eur. Savaitgaliais ir švenčių dienomis 1 val. – 27 Eur, 2 val. – 32 Eur, 3 val. – 37 Eur.
Inventoriaus komplekto nuomos kaina pirmai valandai kainuos 13 Eur, o papildoma valanda dar 6 Eur.
Prisiminęs praėjusių metų sezoną A.Bielskus neslepia, kad pernykštė žiema nebuvo viena sėkmingiausių: darbus jaukė nepastovūs orai, o verslininkams atsigauti pavyko tik antroje žiemos pusėje.
„Pirma sezono pusė buvo pernai prasta. Atsigriebėme tik vasarį, tada situacija buvo visai nebloga. Sakyčiau, pagal finansus pernykštė žiema buvo tikrai vidutinė“, – reziumuoja A.Bielskus.
