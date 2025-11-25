Siūlys ilgiau taikyti nulinį GPM daugiavaikiams tėvams: tai mažintų neigiamą efektą biudžetui

Prezidentas Gitanas Nausėda siūlys, kad gimus antram, trečiam ir kitiems vaikams nulinis GPM būtų taikomas iki vieno vidutinio darbo užmokesčio (VDU) dydžiui (šiemet – 2108,88 eurų) ir laikinai – laikotarpiu iki penkerių metų.
Pasak prezidento vyriausiojo patarėjo Vaido Augustinavičiaus, lengvata būtų taikoma preliminariai iki 2032 m. už būsimus naujagimius, o lengvatos nauda gyventojai galėtų naudotis dar ilgiau – iki 2040 m.
„Kad grįžus po vaiko priežiūros atostogų, kai galbūt ir atlyginimas yra mažesnis, galbūt nėra taip paprasta grįžti į darbo rinką, kad tas mokesčių kreditas galioti ilgesnį laikotarpį žmogui. Tai labai aktualu ir gyventojui, ir biudžetui, nes fiskalinis efektas tada išsiplečia į gerokai ilgesnį laikotarpį ir tai yra gerokai priimtiniau biudžetui“, – „Žinių radijui“ antradienį sakė V. Augustinavičius.
Patarėjo teigimu, tokios GPM lengvatos taikymas galėtų turėti nuo 0,5 proc. iki 1 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) poveikį biudžetui, tačiau išsidėliotų per ilgesnį laiką.
„Šita visa suma būtų patirta iki 2040 metų – kiekvienais metais išsidėliotų maža dalelė, ji galiotų jau po 2032 m. biudžetui. Žmonėms paskata veiktų iš karto, bet biudžetui kaštai išsidėliotų per ilgesnį laikotarpį, tai būtų puikiai suderinama su kitais prioritetais“, – teigė V. Augustinavičius.
Anot jo, siekiant gerinti demografinę padėtį šalyje prezidentas Gitanas Nausėda siūlys keletą skirtingų priemonių, kurios didins paskatas susilaukti vaikų.
Tarp jų – siūlymas taikyti darbo užmokesčio atskaitymus mokant pelno mokestį darbdaviams, įdarbinantiems daugiavaikius tėvus.
„Kitaip sakant, įmonėms tai būtų paskata arba šiek tiek pigiau įdarbinti tėvus, kurie turi daugiau negu du vaikus“, – aiškino V. Augustinavičius.
Anot jo, tarptautinių organizacijų duomenys rodo, kad Lietuvos gyventojų sprendimai susilaukti vaikų gali būti atidedami laikinai, todėl GPM lengvata paskatintų juos priimti anksčiau.
„Dėl finansinių paskatų (…) net ir kelerių metų laikotarpiu tas gimstamumo rodiklis pradeda gerėti, gal tai ir nėra ilgalaikės tendencijos, bet dabar yra svarbiausia sustabdyti tą kritimą gimstamumo rodiklio ir pakreipti jį kita puse“, – teigė prezidento patarėjas.
V. Augustinavičiaus teigimu, su demografiniais iššūkiais reikia kovoti kompleksiškai, dėl to bus siūlomos ir kitos paramos priemonės šeimoms su vaikais, jaunoms mamoms, municipalinio būsto plėtrai ir būsto nuomai.
ELTA primena, kad Seimas vasarą taip pat priėmė prezidento siūlymą taikyti papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD) šeimoms.
Nuo 2027 m. už kiekvieną vaiką per mėnesį bus taikoma 87 eurų pajamų mokesčio lengvata – t. y. 1044 eurų per metus (atskaičius mokesčius – 208,8 eurų už vaiką).
Skaičiuota, kad lengvata kainuos apie 87 mln. eurų kasmet.
