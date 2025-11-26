Pradeda ruoštis šventiniam maratonui: „Akropoliai“ skelbia, kaip dirbs per Kūčias, Kalėdas ir Naujuosius

Kaip dirbs Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliai“?
Šventinėmis dienomis nesikeis tik Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliuose“ veikiančių sporto klubų „Lemon Gym“ ir „Gym+“ darbo laikas – jie veiks įprastu 24/7 režimu.
Šv. Kūčių dieną, gruodžio 24-ąją, dauguma „Akropoliuose“ veikiančių restoranų, parduotuvių, paslaugų teikimo vietų ir pramogų erdvių dirbs iki 17 val., tačiau yra keletas išimčių. „Maxima“ Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliuose“ veiks iki 20 val., trumpiau nei įprastai veiks ir bankų skyriai. Vilniaus „Akropolyje“ kino teatras duris užvers 16 val., čia esantys „Ermitažas“ ir „Eurovaistinė“ dirbs iki 18 val. Klaipėdos „Akropolyje“ šią dieną neveiks boulingas, kino teatras lankytojų lauks iki 15 val., o „Eurovaistinė“ dirbs iki 18 val. Šiaulių „Akropolyje“ taip pat nedirbs boulingas, kino teatras lankytojų lauks iki 15 val., o „Eurovaistinė“ – iki 19 val.
Pirmąją Kalėdų dieną, gruodžio 25-ąją, Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliai“ nedirbs, išskyrus prekybos ir pramogų centruose visą parą veikiančius sporto klubus.
Antrąją Kalėdų dieną, gruodžio 26-ąją, dauguma „Akropoliuose“ esančių parduotuvių ir paslaugų vietų dirbs įprastai. Vis tik yra keletas išimčių. Vilniaus ir Klaipėdos „Akropoliuose“ nedirbs bankų skyriai, o Šiaulių „Akropolyje“ – dalis jų. Prekybos ir pramogų centruose įsikūrusios „Maxima“ parduotuvės darbą pradės valanda vėliau – nuo 9 val.
Tokiu pačiu laiku veiklą pradės ir Vilniaus „Akropolyje“ esantys „Ermitažas“ bei „Eurovaistinė“. Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliuose“ įsikūrusios „Eurovaistinės“ dirbs nuo 9 iki 20 val. Šiaulių prekybos ir pramogų centre tądien ilgiau veiks boulingas – iki 23 val., o ledo arena – iki 22 val. Ilgiau nei įprastai lankytojų lauks ir Vilniaus „Akropolyje“ esantis pramogų centras „O‘Learys“ iki 24 val.
Naujųjų metų išvakarėse, gruodžio 31-ąją, „Akropoliuose“ veikiantys restoranai, parduotuvės, pašto skyriai, taip pat „Eurovaistinės“ ir „Ermitažas“ Vilniuje darbą baigs 19 val., dalis bankų skyrių taip pat dirbs trumpiau. „Maxima“ parduotuvės visuose miestuose veiks iki 21 val. Ledo arenos Klaipėdoje ir Šiauliuose lankytojų lauks iki 19 val., Vilniuje – iki 19.30 val. Sostinės „Akropolio“ kino teatras dirbs iki 16 val., Klaipėdoje ir Šiauliuose kino seansai vyks iki 18 val. Vilniaus „Akropolyje“ įsikūrusios „X pramogos“ darbą baigs 18 val., o „O‘Learys“ – 20 val. Boulingas Šiaulių „Akropolyje“ taip pat veiks iki 20 val.
Sausio 1-ąją nedirbs „Akropoliuose“ esančios parduotuvės, pašto ir bankų skyriai, vaistinės, taip pat dalis pramogų vietų. Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliuose“ bus uždaryta ledo arena, o Vilniuje ji veiks nuo 12 iki 21 val. Šiauliuose neveiks ir restoranai, o Vilniaus ir Klaipėdos „Akropoliuose“ jie dirbs nuo 12 iki 22 val. Vilniuje kino teatras lankytojų lauks nuo 10 iki 22 val., o Klaipėdoje ir Šiauliuose – nuo 12 iki 22
val. Tuo pačiu laiku veiks ir boulingas Klaipėdoje bei Šiauliuose, taip pat pramogų centras „O‘Learys“ Vilniuje. Šią dieną Vilniaus „Akropolyje“ nedirbs „MaryMaris“, „X pramogos“ veiks nuo 12 iki 22 val. Klaipėdos „Akropolyje“ „Jumpland“ bus atviras nuo 12 iki 21 val.
Lankytojus informuoja ir Kauno „Akropolis“
Per Kūčias, gruodžio 24-ąją, Kauno „Akropolyje“ esančios parduotuvės, paslaugų teikimo vietos, restoranai, kavinės, „Eurovaistinė“ ir kino teatras „Forum Cinemas“ dirbs trumpiau – iki 17 val., „Vynoteka“ dirbs iki 19 val., „Maxima XXX“ lankytojų lauks iki 20 val. Pirmąją Kalėdų dieną, gruodžio 25-ąją, Kauno „Akropolis“ nedirbs.
Antrąją Kalėdų dieną, gruodžio 26-ąją, „Maxima XXX“ ir „Eurovaistinė“ darbą pradės valanda vėliau – nuo 9 val. ryto ir dirbs įprastai. Visos kitos parduotuvės, paslaugų teikimo vietos, restoranai ir kavinės dirbs įprastu ritmu.
Naujųjų metų išvakarėse, gruodžio 31-ąją, Kauno „Akropolyje“ esančios parduotuvės, paslaugų teikimo vietos, restoranai, kavinės, „Eurovaistinė“ ir kino teatras „Forum Cinemas“ dirbs trumpiau – iki 19 val., „Vynoteka“ dirbs iki 20 val., „Maxima XXX“ lankytojų lauks iki 21 val.
Sausio 1-ąją Kauno „Akropolyje“ nedirbs parduotuvės, paslaugų teikimo vietos, restoranai ir kavinės. Lankytojams duris atvers tik kino teatras „Forum Cinemas“, kuris lankytojų lauks nuo 13 val. iki 22 val., patekimas į kino teatrą – per trečio aukšto 3C įėjimą.
