Seimas svarstys siūlymą uždrausti nepilnamečiams parduoti nealkoholinį alų, sidrą ar vyną

Už tai numatančius Maisto įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pakeitimus, kuriuos Seimui pateikė parlamentaras socialdemokratas Darius Razmislevičius, ketvirtadienį po pateikimo balsavo 33 Seimo nariai, 6 buvo prieš, 15 parlamentarų susilaikė. Projektus svarstys Sveikatos reikalų, Teisės ir teisėtvarkos, Žmogaus teisių komitetai. Plenarinėje salėje jie vėl atsiras pavasario sesijoje.
Jei Seimas pritartų, būtų draudžiama parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nepilnamečiams nealkoholinius gėrimus, kurių dizainas primena alkoholį. Už šio draudimo nesilaikymą siūloma numatyti nuo 20 iki 120 eurų siekiančias baudas.
Pateikdamas projektą Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys D. Razmislevičius sakė, kad siekia apsaugoti jaunimą nuo žalingų įpročių. Pasak jo, gėrimai, kurių dizainas, skonis ir išvaizda primena alkoholinius gėrimus, gali pratinti nepilnamečius prie alkoholio.
Šiuo metu įstatymas neriboja tokių prekių pardavimo nepilnamečiams – jie gali laisvai įsigyti nealkoholinio alaus, vyno ir kitų nealkoholinių gėrimų.
„Nealkoholinis alus, sidras ar vynas dažnai supakuojami taip pat, kaip jų alkoholiniai atitikmenys, o jų ženklinimas ne visada aiškiai nurodo alkoholio kiekį“, – sako D. Razmislevičius.
Jis taip pat pastebi, kad alkoholio prekės ženklai yra reklamuojami per nealkoholinius produktus, taip apeinant alkoholio reklamos draudimus.
D. Razmislevičius siūlo, kad naujos įstatymo nuostatos įsigaliotų nuo kitų metų gegužės 1 d.
Šiuo metu įstatyme numatytas ribojimas parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nepilnamečiams energinius gėrimus, bet nėra jokių ribojimų, draudžiančių parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti nealkoholinius gėrimus.
ANK yra numatyta atsakomybė tik už energinių gėrimų pardavimą, nupirkimą ar kitokį perdavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims.
ELTA primena, kad 2019 m. lapkričio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo draudimas gaminti ir parduoti „vaikišką“ šampaną, žaislus ir kitas prekes, imituojančias alkoholinius gėrimus ar jų tarą. Tuomet tokį reguliavimą inicijavę Seimo „valstiečiai“ teigė, kad vaikiškomis aplikacijomis apipavidalintas šampanas ar punšas ugdo jaunimo įprotį vartoti alkoholį.