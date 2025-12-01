Paaiškėjo, kiek per ketvirtį sumažėjo Lietuvos BVP ir kas tam turėjo didžiausią įtaką

Šie duomenys pateikiami pašalinus pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.
Vertinant gamybos metodu, didžiausią neigiamą įtaką BVP pokyčiui turėjo pramonės, transporto ir saugojimo įmonių veiklos rezultatai, o didžiausią teigiamą įtaką – didmeninės ir mažmeninės prekybos bei profesinės, mokslinės ir techninės; administracinės ir aptarnavimo veiklų įmonių rezultatai.
Per ketvirtį namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos sumažėjo 0,7 proc., valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidos sumažėjo 0,2 proc., bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas padidėjo 1,2 proc.
Prekių ir paslaugų eksportas sumažėjo 1,2 proc., o prekių ir paslaugų importas padidėjo 0,1 proc.
Nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos, BVP pokytis per ketvirtį buvo teigiamas ir sudarė 2 proc., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką – 2,1 proc.
2025 m. trečiojo ketvirčio realiojo BVP pokytis, palyginti su 2025 m. antruoju ketvirčiu, nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos, buvo teigiamas ir sudarė 10,1 proc.
2025 m. trijų ketvirčių BVP sudarė 61,7 mlrd. eurų to meto kainomis.
Palyginti su tuo pat laikotarpiu pernai, realusis BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų įtaką, buvo teigiamas ir sudarė 2,8 proc. (nepašalinus taip pat sudarė 2,8 proc.).
BVP ir jo komponentų reikšmės bei pokyčiai priklauso nuo skirtingų metų sezonų, todėl BVP ir jo komponentų kitimo tempui skirtingais laikotarpiais palyginti naudojami pokyčiai, gauti pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.