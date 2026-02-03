Vengrija šiaušiasi – imasi teisinių veiksmų prieš ES draudimą importuoti rusiškas dujas

Jis apie tai parašė socialiniame tinkle X, kai ES teisinėje duomenų bazėje buvo paskelbtas reglamentas etapais atsisakyti rusiškų dujų.
Slovakija taip pat paskelbė, kad pateiks ieškinį Liuksemburge įsikūrusiam teismui.
Ministras šį žingsnį pagrindė tuo, kad Vengrija ir Slovakija neturėjo būti apeitos, kai sausio pabaigoje buvo priimamas sprendimas. Iš esmės tai buvo sprendimas dėl sankcijų, kuriam priimti buvo reikalingi visų šalių balsai, sakė jis. Tačiau 27 bloko narės importo draudimą laikė prekybos politikos priemone, kuriai patvirtinti pakanka kvalifikuotos daugumos.
P.Szijjártó teigė, kad „ES sutartyse aiškiai pasakyta, jog kiekviena valstybė narė pati sprendžia, kokius energijos šaltinius ir tiekėjus pasirinkti“. Be to, „energetinio solidarumo principas reikalauja energijos tiekimo saugumo visoms valstybėms narėms“, parašė jis.
Pasak P.Szijjártó, Vengrijos atveju sprendimas aiškiai pažeidė šį principą, nes be importo iš Rusijos „prieinamos tik brangesnės ir mažiau patikimos energijos alternatyvos“.
Dauguma ES narių nusprendė, kad gamtinių dujų importas iš Rusijos turi būti nutrauktas iki 2027 m. pabaigos. Dėl Kremliaus tęsiamos invazijos į Ukrainą ES nori sumažinti Rusijos pajamas iš energijos ir žaliavų eksporto.
Vengrija yra labai priklausoma nuo Rusijos dujų. Nuo karo Ukrainoje pradžios 2022 m. šalis nesiėmė jokių rimtų pastangų išsivaduoti iš šios priklausomybės. Jos dešiniųjų pažiūrų ministras pirmininkas populistas Viktoras Orbanas plačiai laikomas artimiausiu iš ES vadovų Kremliaus sąjungininku.
VengrijaEuropos teisingumo teismasrusiškos dujos
