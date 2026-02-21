Kaip naujienų portalui Lrytas teigė prekybos ir pramogų centro „Ozas“ vadovė Ina Augulienė, ryškiausias šiemet numatomas pokytis – trečiajame aukšte esančios maitinimo zonos esminis atnaujinimas.
„Norime sukurti šiuolaikiškesnę, jaukesnę bei lankytojams – o taip pat ir maitinimo operatoriams – patogesnę erdvę“, – teigė I. Augulienė.
Žadama, kad maitinimo zona pasikeis kardinaliai.
Prakalbo apie itin teigiamą ženklą šalies ekonomikai: įtaką darys ir investicijos į krašto apsaugą
„Spalvos bus šiltesnės, daugės natūralių medžiagų, gausai naudosime medžio paviršius, integruosime natūralią žalumą, papildomą dėmesį skirsime apšvietimui ir aukštesniam akustiniam komfortui“, – pasakojo pašnekovė.
Anot jos, vienas svarbiausių atnaujinimo orientyrų – didesnis tvarumas.
Maitinimo operatoriams bus įrengta centralizuota indų plovykla. Tai leis plačiau naudoti daugkartinius indus ir įrankius.
„Lankytojams įrengsime patogias rūšiavimo bei indų grąžinimo stoteles su edukacine informacija, taip pat jiems bus sudaryta galimybė nemokamai atsigerti vandens bei čia pat – maitinimo zonoje – nusiplauti rankas“, – sakė I. Augulienė.
Taip pat išdygs ir dvi naujos erdvės: vaikų žaidimų zona ir rami sėdimųjų vietų erdvė. Pastaroji bus pritaikyta darbui ar neformaliems susitikimams.
Visiškai atnaujintą maisto zoną lankytojams planuojama pristatyti pirmojoje rudens pusėje. Tiesa, darbai bus vykdomi etapais, kad nebūtų trukdoma nei lankytojams, nei nuomininkams.
„Darbus numatome daryti vasarą, kuomet lankytojų srautas mažesnis, tad ir nepatogumų jiems kils mažiau“, – pasakojo „Ozo“ vadovė.
Tiesa, prieš kurį laiką pasirodė žinia, kad restoranų tinklas „Vapiano“ traukiasi iš Lietuvos. Vienas šių restoranų buvo įkurtas ir šiame prekybos ir pramogų centre.
I. Augulienė atskleidė, kas įsikurs atsilaisvinusiose patalpose.
„Čia bus atidarytas naujos koncepcijos „Can Can Pizza“ restoranas. Ši nauja erdvė padidins šeimoms skirtų maitinimo vietų pasirinkimą, pasiūlys šiuolaikišką gastronominę patirtį ir, tikime, sustiprins bendrą lankytojų įspūdį“, – vylėsi I. Augulienė.
