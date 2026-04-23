Vengrija: rusiška nafta vėl teka „Družba“ naftotiekiu

2026 m. balandžio 23 d. 19:16
Po trijų mėnesių pertraukos Vengrija vėl gauna rusišką naftą per Ukrainą einančiu „Družba“ naftotiekiu. Pirmoji žalios naftos partija ryte pasiekė Vengrijos Fenyeslitke siurblinę, esančią netoli Ukrainos sienos, ketvirtadienį popiet pranešė Vengrijos naftos koncernas MOL. MOL rusišką naftą Sazhalombatos naftos perdirbimo gamykloje prie Budapešto perdirba į benziną ir kitus naftos produktus.
Kyjivo teigimu, naftotiekis „Družba“ buvo apgadintas per Rusijos dronų ataką Vakarų Ukrainoje.
Po remonto darbų jis vėl parengtas naudoti, pranešė Kyjivas. Dešiniojo populisto ir Kremliaus draugo Viktoro Orbano vyriausybė kaltino Ukrainą tyčia ir nepagrįstai atkirtus jo šalį nuo rusiškos naftos tiekimo.
Dėl to V. Orbanas ilgai blokavo Ukrainai labai svarbią 90 mlrd. eurų ES paskolą. Kai savaitės pradžioje tapo aišku, kad nafta vėl tekės vamzdynu, V. Orbanas savo veto atšaukė. Ketvirtadienį paskelbta, kad ES galutinai patvirtino 90 mlrd. eurų paskolą Ukrainai, taip pat naują sankcijų Rusijai paketą.
