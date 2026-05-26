Naujos gynybos obligacijų emisijos pritraukė 80,5 mln. eurų

Ministerijos duomenimis, daugiausia investuota į vienerių metų trukmės obligacijas – jų išplatinta už beveik 48 mln. eurų. Tuo metu 6 mėnesių trukmės obligacijų įsigyta už 27 mln. eurų, dvejų metų – už 4,6 mln. eurų, o trejų metų – už 0,8 mln. eurų.
Nuo antradienio pradedamos platinti naujos 6 mėn., 1 metų, 2 metų, 3 metų gynybos obligacijų emisijos. Už jas bus mokamos 2,5–2,7 proc. metinės palūkanos.
Nuo 2024 metų pradėjus gynybos obligacijų platinimą, per 36 emisijas pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 582,4 mln. eurų.
Gynybos obligacijos yra tiksliniai Vyriausybės taupymo lakštai (VTL), skirti gynybos poreikiams finansuoti. Juos galima įsigyti per „Swedbank“, SEB ir „Orion Securities“ bankus.