Pradedančiam verslui nereikia tobulo logotipo: štai kas iš tikrųjų duoda gerą pradžią augimui

„Neretai verslas išleidžia tūkstančius reklamai tam, kad pritrauktų klientą, kuriam paskui tiesiog nepakelia telefonu. Tuomet paaiškėja, kad problema – ne reklamoje, ne produkte ir net ne konkurencijoje. Problema tampa tai, kad klientui tiesiog buvo per sunku jus pasiekti“, – sako E. Simonaitis.
Svarbiausia – ne tobula pradžia, o pirmieji klientai
Viena dažniausių mažų verslų klaidų, pasak E. Simonaičio, yra bandymas viską „pastatyti“ dar net nepradėjus realiai dirbti su klientais.
Susiję straipsniai
„Labai daug žmonių pradeda nuo pavadinimo, logotipo, spalvų ar interneto svetainės. Visa tai svarbu, bet verslo pradžioje svarbiausia ne estetika, o atsakymas į vieną klausimą – ar kažkam reikia jūsų produkto ar paslaugos“, – teigia E. Simonaitis.
Anot jo, pavojingiausia ne suklysti, o pernelyg ilgai kurti tai, ko klientai neprašo: „Pradžioje nereikia tobulo produkto ar idealios sistemos. Daug svarbiau kuo greičiau suprasti, kas veikia rinkoje, už ką klientai pasiruošę mokėti ir kokią problemą jūs iš tikrųjų sprendžiate.“
Tobulas planas negarantuoja augimo
Pasak „Tele2“ eksperto, dar viena dažna klaida – pernelyg ilgas planavimas ir bandymas viską numatyti iš anksto.
„Pradedant verslą labai lengva įstrigti planavimo etape. Praktikoje dažnai „laimi“ ne tas, kuris turi ilgiausią strateginį dokumentą, o tas, kuris greičiausiai supranta klientų poreikius ir prisitaiko prie realios situacijos“, – sako E. Simonaitis.
Anot jo, verslo pradžioje svarbiausias klausimas turėtų būti ne kaip sumažinti išlaidas, o kaip kuo greičiau sukurti stabilų pajamų srautą.
„Daugelis verslų labai anksti pradeda optimizuoti kaštus, nors dar neturi stabiliai veikiančių pajamų. Tačiau verslą augina ne vien taupymas. Pirmiausia reikia suprasti, kaip uždirbti ir išlaikyti klientus“, – pabrėžia E. Simonaitis.
Augant verslui vien atminties neužtenka
E. Simonaitis atkreipia dėmesį, kad pradžioje verslai dažnai remiasi greičiu ir lankstumu, tačiau augant klientų skaičiui to nebeužtenka.
„Kol klientų nedaug, daug ką galima valdyti intuityviai – prisiminti skambučius, užklausas ar susitarimus. Visgi augant verslui atsiranda rizika pradėti „pamesti“ klientus. Kartais vienas nepakeltas skambutis mažam verslui gali kainuoti ne keliasdešimt eurų, o visam laikui prarastą klientą. Jei tai, pavyzdžiui, odontologijos klinika, autoservisas ar B2B paslauga, vieno kliento vertė per ilgesnį laiką gali siekti šimtus ar net tūkstančius eurų“, – aiškina ekspertas.
Pasak jo, šiandien klientai tikisi greito atsakymo: „Dauguma žmonių skambina vos vieną ar du kartus, o nesulaukę atsakymo tiesiog kreipiasi į konkurentus. Būtent dėl šios priežasties net ir geri produktai ar paslaugos nepadės, jei klientui sudėtinga susisiekti su įmone.“