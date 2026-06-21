Vyriausybė – už tai, kad norintys lošti privalėtų turėti specialią kortelę

Šiuo Azartinių lošimų įstatymo pakeitimu Finansų ministerija teigia siekianti užtikrinti efektyvią lošimų sektoriaus priežiūrą, mažinti lošimo prieinamumą, su juo susijusią galimą socialinę ir finansinę žalą, neigiamą poveikį asmenų sveikatai bei prisidėti prie atsakingo lošimo politikos įgyvendinimo.
„Norint, kad tai būtų realiai įgyvendinama, lošėjo kortelė tampa esminė priemonė“, – pranešime teigia ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Projekte numatoma, kad visi asmenys, norintys dalyvauti lošimuose tiek fizinėse lošimų organizavimo vietose, tiek nuotoliu, privalomai turės įgyti lošėjo kortelę. Be to, anot ministerijos, numatoma atsisakyti grynųjų pinigų naudojimo visose lošimų organizavimo vietose.
Psichologas atskleidė, dėl ko priprantama prie azartinių lošimų
„Grynųjų pinigų atsisakymas lošimo vietose sumažins pinigų plovimo rizikas“, – argumentuoja Vyriausybės narys.
Pasak Finansų ministerijos, kortelės įdiegimas leis centralizuotai registruoti lošėjo įmokėtas sumas ir išmokėtus jam laimėjimus nepriklausomai nuo to, ar lošiama nuotoliu, ar fizinėse lošimo vietose, vienoje bendrovėje, ar pas skirtingus lošimų organizatorius.
Anot K. Vaitiekūno, įstatymo projektu taip pat siekiama atsisakyti perteklinių reikalavimų lošimus organizuojantiems verslams, suteikti daugiau įgaliojimų Lošimų priežiūros tarnybai (LPT) taip užtikrinant efektyvesnę rinkos priežiūrą.
Tiesa, siekiant, kad įstatymo projektas būtų įgyvendintas sklandžiai, ministerija siūlo nustatyti skirtingas atskirų įstatymo nuostatų įsigaliojimo datas.
Susiję straipsniai
„(Taip daroma – ELTA) atsižvelgiant į skirtingą siūlomų pakeitimų pobūdį ir jų įgyvendinimui pasirengti reikalingą laiką“, – rašoma projekto pažymoje.
Siūloma, kad Azartinių lošimų įstatymo pakeitimai, susiję su lošimų organizavimo veiklos priežiūra ir perteklinių reikalavimų verslui mažinimu įsigaliotų 2027 m. gegužės 1 d.
Lošėjo kortelės įdiegimas vertinamas kaip daugialypis ir techniškai sudėtingas procesas, todėl šio projekto įgyvendinimui Finansų ministerija numato pereinamąjį laikotarpį – nuostatos įsigaliotų nuo 2029 m. pradžios.
Teigiama, jog su šia data derintinos ir įstatymo nuostatos, susijusios su grynųjų pinigų atsisakymu lošimų organizavimo vietose ir lošėjams išmokant laimėjimus.
Vyriausybėazartiniai lošimaiLošėjai
Rodyti daugiau žymių