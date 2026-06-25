„Reuters“: antra pagal dydį benzino gamintoja Rusijoje sustabdė veiklą

Tai ketvirta pagal dydį naftos perdirbimo gamykla Rusijoje ir antra pagal dydį benzino gamintoja šalyje, praneša naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi dviem šaltiniais naftos pramonėje.
Gamykla įsikūrusi netoli Kstovo miesto, maždaug už 450 kilometrų į rytus nuo Maskvos. Jos metinis perdirbimo pajėgumas siekia apie 15 mln. tonų žalios naftos.
Per metus čia pagaminama apie 5 mln. tonų benzino, daugiau nei 5 mln. tonų dyzelino, 2 mln. tonų mazuto ir apie 500 tūkst. tonų bitumo.
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Pasak „Reuters“ šaltinių, per Ukrainos dronų ataką buvo apgadintas pirminio naftos perdirbimo įrenginys CDU-5. Jo pajėgumas siekia 12 tūkst. tonų per parą, o tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų gamyklos gamybinių pajėgumų.
Rusijos valdžia anksčiau skelbė, kad virš gamyklos teritorijos buvo numušti Ukrainos bepiločiai orlaiviai, o objektui padaryta žala esą atsirado nuo nukritusių dronų nuolaužų. Kol kas nėra aišku, kiek laiko truks gamyklos veiklos sustabdymas ir kokią įtaką tai turės Rusijos degalų rinkai.