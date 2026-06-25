„TransferGo“ užsidirbo 42 tūkst. eurų baudą

Kaip pranešta, bauda skirta už tai, kad įstaiga vykdydama mokėjimo operacijas ne visais atvejais naudojo teisės aktų reikalavimus atitinkančias mokėjimų sąskaitas.
Centrinis bankas vertino, kaip ši elektroninių pinigų įstaiga laikosi klientų lėšų apsaugos ir šios srities vidaus kontrolės reikalavimų, ir nustatė tam tikrų pažeidimų bei trūkumų.
Dėl galimybės sudaryti administracinį susitarimą į LB kreipėsi pati „TransferGo Lithuania“, įstaiga informavo jau pašalinusi visus patikrinimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei veiklos trūkumus ir įgyvendinusi rekomendacijas.
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Bendrovė taip pat įsipareigojo ne vėliau kaip iki rugpjūčio 5 d. LB pateikti tai patvirtinančią nepriklausomo audito išvadą.