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Paskelbė, kokia išankstinė metinė infliacija šalyje

2026 m. birželio 26 d. 10:06
Išankstinė metinė infliacija birželį, palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai, siekia 5,5 proc., o išankstinė mėnesio infliacija, palyginti su geguže – 0,6 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.
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Tuo metu išankstinė vidutinė metinė infliacija, išankstiniu agentūros vertinimu, birželį sudaro 3,9 proc.
Per metus labiausiai pabrango šilumos energija (41,9 proc.), dyzelinas, skystieji angliavandeniai (27,2 proc.), benzinas (24,2 proc.), kiti asmeninių transporto priemonių degalai (16,7 proc.).
Tuo metu labiausiai sumažėjo medicininės diagnostikos gaminių (19,9 proc.), šviežių kaulavaisių ir sėklavaisių (16,5 proc.), bulvių (15,8 proc.), garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atkūrimo įrenginių (13,3 proc.), augalinio aliejaus (8,2 proc.), sviesto ir kitų pieno riebalų ir aliejaus (6,4 proc.) kainos.
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