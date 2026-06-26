Paskelbė, kokia išankstinė metinė infliacija šalyje

Tuo metu išankstinė vidutinė metinė infliacija, išankstiniu agentūros vertinimu, birželį sudaro 3,9 proc.
Per metus labiausiai pabrango šilumos energija (41,9 proc.), dyzelinas, skystieji angliavandeniai (27,2 proc.), benzinas (24,2 proc.), kiti asmeninių transporto priemonių degalai (16,7 proc.).
Tuo metu labiausiai sumažėjo medicininės diagnostikos gaminių (19,9 proc.), šviežių kaulavaisių ir sėklavaisių (16,5 proc.), bulvių (15,8 proc.), garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atkūrimo įrenginių (13,3 proc.), augalinio aliejaus (8,2 proc.), sviesto ir kitų pieno riebalų ir aliejaus (6,4 proc.) kainos.
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Išankstinė infliacija apskaičiuota pagal su ES šalimis suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI).