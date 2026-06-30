M. Sinkevičius atsakė, kas gali laukti „Ignitis“ vystomo jūros vėjo parko projekto

„Manau, kad kai kurie dalykai, nepaisant to, kas įvyko su „Igničiu“ – grįšime prie to klausimo. (...) Apie vieną jūrinį parką vis dar yra šnekama, o čia, aišku, ir valstybės pagalbos klausimai turbūt spręstini su komisija – yra tas kelias. Skaičiavimai, matyt, rodo pozityvą dėl vieno jūrinio parko ir, manau, tai turės eigą“, – antradienį susitikime su Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija kalbėjo M. Sinkevičius.
„Kiek tai mano atsakomybėje, kartu su Finansų ministerija, kuri prižiūri tos įmonės eigą, iš manęs bus tik pozityvas, jeigu ekonomika tame yra. (...) Problemos nematau“, – tikino socialdemokratų lyderis.
Anot kandidato į premjerus, valstybinės energetikos grupės „Ignitis grupė“, kuri vysto pirmojo jūros vėjo parko projektą, delistingavimas nebebus svarstomas. Šį klausimą itin aktyviai kėlė Seimo valdančiojoje daugumoje anksčiau buvusi „Nemuno aušros“ frakcija.
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„Delistingavimo klausimus, manau, pamiršime kaip temą. Kažkas siekė, kažkas bandė, bet dabar kita koalicija ir turbūt kiti klausimai“, – teigė M. Sinkevičius.
„Ignitis grupė“ šiuo metu atlieka pirmojo jūrinio vėjo parko projekto analizę ir ruošia išvadas, o antrojo projekto konkursas pernai galiausiai nebeįvyko.
Pernai Valstybės kontrolės (VK) auditas parodė, kad pirmojo 700 megavatų (MW) vėjo parko Baltijos jūroje vystymo rizikos yra susijusios su išaugusia projekto kaina ir mažesne planuojama grąža, neefektyviu lėšų naudojimu, vėluoti galinčiais statybų terminais ir neatitikimais įstatyme nustatytam projekto finansavimo modeliui.
Auditoriai projektą vystančiai „Ignitis grupės“ įmonei rekomendavo įvertinti projekto rizikas, o rinkos reguliuotojui – keisti jūrinio vėjo aukcionų sąlygas. Dabar „Ignitis“ atlieka projekto vertinimą ir institucijoms turi pateikti to vertinimo išvadas bei pasiūlymus, ką būtų galimad aryti toliau.
Kaip skelbė ELTA, iki 2030-ųjų pastatyti ir pradėti eksploatuoti vėjo parką „Ignitis grupės“ įmonė „Ignitis Renewables“ su partnere „OW Offshore“ įsipareigojo 2023 m. spalį laimėjusi valstybės konkursą.
VK atlikto audito ataskaitoje skelbiama, jog dėl rinkos pokyčių „Ignitis grupės“ planuota vėjo parko projekto investicijų grąža per dvejus metus sumažėjo apie 40 proc., o projekto kaina išaugo 27 proc. – nuo 2,2 iki 2,8 mlrd. eurų.
„Ignitis Renewables“ po audito rezultatų pranešė jau pradėjusi įgyvendinti dalį rekomendacijų, grupės vadovas Darius Maikštėnas teigė, kad bus prižiūrima, kaip jos valdoma bendrovė išvadas atliepia.
Pagal Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją (NENS), Lietuva iš viso planuoja turėti du bendros 1,4 gigavatų (GW) galios jūros vėjo parkus.
Visgi pernai spalį pranešta, jog antrojo jūros vėjo parko rangovo konkursas neįvyko, paraišką pateikus vieninteliam dalyviui – kitai „Ignitis grupės“ įmonei.