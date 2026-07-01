Tūkstančius gyventojų škvalas paliko be elektros: pasakė, kada tikimasi pašalinti gedimus

Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė portalą Lrytas apie 18 val. informavo, kad dėl škvalo su elektros tiekimo sutrikimais susiduria maždaug 4 tūkst. klientų Šalčininkų, Vilniaus ir Alytaus regionuose.
Tiesa, internetinėje ESO svetainėje esantis žemėlapis rodo, kad dėl sutrikimų atjungtų klientų skaičius siekia beveik 8,5 tūkst. Tačiau ESO atstovė patikslino, kad skaičiai gali skirtis dėl neatsinaujinusios informacijos.
Kaip teigiama, sutrikimus lėmė dėl stipraus vėjo ant elektros laidų nukritę ir juos pažeidę medžiai bei šakos.
„Priklausomai nuo vietovės, gedimų šalinimas turėtų užtrukti nuo 2 iki 4 valandų“, – informavo R. Juodkienė.