Kandidatas į finansų ministrus pasisakė apie „Ignitis“ vėjo parko analizės viešinimą: „Kol kas per anksti“

„Manau, kad kol kas per anksti man pasisakyti apie tai. Reikės susitikti su iniciatoriais, su šios idėjos autoriais. Tada, išdiskutavus bei išsiaiškinus visas aplinkybes, galėsime atsakyti į šį klausimą“, – ketvirtadienį po susitikimo su prezidentu žurnalistams sakė T. Valys.
Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas anksčiau sakė, kad, jo vertinimu, valstybinės „Ignitis grupės“ vystomo pirmojo 700 megavatų (MW) vėjo parko projekto rinkos sąlygomis šiuo metu užbaigti nėra įmanoma.
Jis paragino tai liudijančią analizę paviešinti pačiai valstybinei energetikos grupei, tačiau tam turi pritarti Finansų ministerija, kuri valdo 100 proc. „Ignitis grupės“ akcijų.
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Kaip skelbta, iki 2030-ųjų pastatyti ir pradėti eksploatuoti vėjo parką „Ignitis grupės“ įmonė „Ignitis Renewables“ su partnere „OW Offshore“ įsipareigojo 2023 m. spalį laimėjusi valstybės konkursą.
Valstybės kontrolės (VK) atlikto audito ataskaitoje skelbiama, jog dėl rinkos pokyčių „Ignitis grupės“ planuota vėjo parko projekto investicijų grąža per dvejus metus sumažėjo apie 40 proc., o projekto kaina išaugo 27 proc. – nuo 2,2 iki 2,8 mlrd. eurų.
Antradienį Seimo patvirtintas kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sakė, kad naujoji valdančioji koalicija grįš prie jūrinio vėjo parko klausimo.
Politikas teigė manantis, kad bent vienas iš jūrinio vėjo parkų projektų bus tęsiamas ir į tai bus žiūrima pozityviai, jei projekto vertę pagrįs ekonominiai vertinimai.
Pagal Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją (NENS), Lietuva iš viso planuoja turėti du bendros 1,4 gigavatų (GW) galios jūros vėjo parkus.