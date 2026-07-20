„OTP Bank“ įsigis „Luminor“

„OTP Bank“ pasirašė sutartį su „Blackstone“ valdomų privataus kapitalo fondų konsorciumu ir „DNB Bank“ dėl trečios pagal dydį bankų grupės Baltijos regione „Luminor“ įsigijimo.
„OTP Bank“ ketina prisidėti prie tolesnio „Luminor“ augimo, remdamasis esamomis banko stiprybėmis, rinkos pozicija ir tvirtais santykiais su klientais.
„OTP grupė“, kaip strateginis investuotojas, jau aptarnauja daugiau nei 17,5 mln. klientų, bei siekia įsitvirtinti Baltijos regione ir per „Luminor“ aktyviai prisidėti prie klientų finansinės gerovės Baltijos šalių rinkose.
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Po šio sandorio „OTP grupės“ bendras turtas padidės maždaug 13 proc., o euro zonos veiklos dalis grupės grynųjų paskolų portfelyje išaugs nuo dabartinių 42 proc. iki 50 proc.
Sandoris bus užbaigtas gavus reikiamus valdžios ir priežiūros institucijų leidimus ir įvykdžius kitas sandorio užbaigimo sąlygas.