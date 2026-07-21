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Apie viešbučių ir restoranų realybę prabilusi E. Šiškauskienė kirto valdžiai: „Tai žlugdo verslą“
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2026 m. liepos 21 d. 09:05
Lrytas Premium nariams
Lietuvos viešbučių ir restoranų verslas šią vasarą gyvena tarp dviejų kraštutinumų – vienomis dienomis kurortai lūžta nuo poilsiautojų, kitomis verslininkai skaičiuoja tuščius stalus ir kambarius.
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