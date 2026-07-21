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D. Trumpas mostelėjo iš peties: užkliuvo net ledo ritulio lazdos

2026 m. liepos 21 d. 08:27
Kol vyko pasaulio futbolo čempionatas, kurio vienos iš rengėjų buvo Kanada ir JAV, abi šalys nesusiriejo. Tačiau vos pirmenybėms pasibaigus Jungtinės Valstijos nusprendė atnaujinti ekonominį karą su kaimyne.
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsakymą, kuriuo daugeliui kanadietiškų prekių bus taikomas 50 proc. muito mokestis. Sąrašas ilgas – vynas, baldai, drabužiai, cementas, netgi ledo ritulio lazdos.
Baltieji rūmai savo sprendimą motyvuoja tuo, kad Kanada neva laikosi diskriminacinio požiūrio į amerikietiškus automobilius, alkoholinius gėrimus ir pieno produktus.
Pavyzdžiui, pieno gaminių importui Otava taiko kvotų sistemą, o jas viršijus tenka mokėti net 300 proc. muito mokestį. Savo ruožtu alkoholiniai gėrimai iš JAV daugelyje Kanados valstijų išties boikotuojami, tačiau tokia iniciatyva kilo tik po to, kai D. Trumpas pradėjo įvedinėti didesnius muitų tarifus.

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Naujieji muitias greičiausiai dar labiau įtemps Vašingtono ir Otavos santykius. Tai įvyko vos kelios dienos po to, kai Trumpas pagrasino naujais baudžiamaisiais tarifais dėl didelio oro taršos lygio JAV, kurį sukėlė gaisrai Kanadoje.
Savo platformoje „Truth Social“ jis pareiškė, kad JAV patirtos išlaidos „neišvengiamai“ turės būti pridėtos prie esamų Kanados importo tarifų. Jis gyrėsi paskambinsiantis ministrui pirmininkui Markui Carney, kad sužinotų, ką šis daro dėl oro taršos.
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Dūmų stulpai daugiausia kilo dėl dešimčių miškų gaisrų Kanados Ontarijo provincijoje ir šiaurinėje JAV Minesotos valstijoje.
Poveikis buvo juntamas didelėse šiaurės rytų JAV ir Kanados dalyse, įskaitant tokius didžiuosius miestus kaip Torontas, Čikaga, Detroitas ir Vašingtonas. Matomumas, pavyzdžiui, Niujorko panoramos, buvo labai pablogėjęs, o ore tvyrojo stiprus dūmų kvapas.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVKanada
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