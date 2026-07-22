Konservatoriai siūlo mokestines paskatas investicijoms į startuolius, tarp jų – GPM lengvata

„Mes turime puikių idėjų, energingų, kūrybingų žmonių, bet čia yra tas „butelio kaklelis“, kaip jiems tą (verslą – ELTA) pradėti, (…) todėl valstybė truputėlį gali padėti su tam tikrais pasiūlymais, konkrečiomis mokesčių paskatomis tą daryti labiau, stipriau ir geriau“, – spaudos konferencijoje trečiadienį teigė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Jo teigimu, jauniems verslams, dar neturintiems stabilių pajamų, pradėti veiklą yra sudėtinga, tad valstybė gali prisidėti mokestinėmis paskatomis.
Anot buvusios finansų ministrės Gintarės Skaistės, Seime parlamentarai registravo projektą, kuriuo siūlo kelias priemones skatinti investicijų pritraukimą į šalies startuolius.
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Tarp jų – siūlymas taikyti 25 proc. lengvatą investuotojų sumokamam gyventojų pajamų mokesčiui (GPM), taip pat numatoma galimybė investuoti per šiemet veikti pradėjusią investicinę sąskaitą bei per specialiai tam įsteigtas bendroves, dar žinomas kaip SPV.
Taip pat numatyti saugikliai, kad šiomis lengvatomis nebūtų galima piktnaudžiauti, pavyzdžiui, nustatant maksimalią galimą investicijų sumą, kuri leistų susigrąžinti dalį sumokėto GPM.
Lietuvos verslo angelų tinklo vadovė Roberta Rudokienė sakė, kad šalies startuolių ekosistema rodo puikius rezultatus, tačiau šalies siekis yra turėti daugiau inovatyvių, globalių verslų. Anot jos, daugelis Europos šalių jau daug metų turi ir kuria įvairias paskatų sistemas investicijoms į startuolius, o Lietuva šioje srityje atsilieka.
„Turime 6 vienaragius, tačiau turime ambicingą tikslą turėti daugiau jaunų įmonių, globalių verslų. Tame yra labai svarbūs verslo angelai, asmenys, kurie investuoja į startuolius, tai yra labai svarbi sėkmingos ir augančios ekosistemos dalis“, – spaudos konferencijoje teigė ji.
R. Rudokienės vertinimu, verslo angelai į startuolius investuoja labai ankstyvoje stadijoje, kai jų finansuoti dar nesiryžta rizikos kapitalo fondai, o bankai neteikia paskolų.
Lietuvos verslo angelų tinklo duomenimis, kasmet apie 30 proc. jo narių investicijų būna nukreipta į dar pajamų negaunančius verslus.
G. Skaistės teigimu, vystant startuolius pirminiame etape itin svarbų vaidmenį atlieka verslo angelai.
„Ypač sunkus pirminis etapas, kai startuolių įmonė neturi didelių pajamų, ilgos veiklos istorijos. Šioje stadijoje svarbus verslo angelų vaidmuo ir manau, kad Lietuvoje laikas žengti žingsnį, kad suteikiamos investicijos būtų patogesnės, paprastesnės“, – teigė konservatorių frakcijos atstovė.
Pagal konservatorių projektą, preliminariais skaičiavimais, visi šie siūlymai valstybės biudžetui kainuotų 1–3 mln. eurų per metus.
Skaičiuojama, kad startuolių ekosistema per dešimtmetį užaugo apie 40 kartų, joje dirba 20 tūkst. žmonių, sektorius per metus taip pat sumoka milijonus eurų mokesčių.
Anot konservatorės Gintarės Skaistės, Lietuvoje verslo angelų investicijos yra du kartus mažesnės negu Estijoje, taip pat 9 iš 10 jaunų verslų žlunga.
„Lietuvoje netrūksta idėjų, bet vis dar trūksta kapitalo, kuris padeda toms idėjoms užaugti“, – tikino buvusi finansų ministrė.
Pasak G. Skaistės, konservatorių siūloma GPM lengvata jau galioja Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Prancūzijoje.
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