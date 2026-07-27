Elektros kaina Lietuvoje per savaitę traukėsi ketvirtadaliu

„Lietuvoje vietos elektros generacija mažėjo – labiausiai dėl 25 proc. sumažėjusios saulės elektrinių gamybos – tačiau šalies elektrinės vis tiek užtikrino 77 proc. elektros poreikio. Be to, augo importo srautai iš Švedijos, jie sudarė pusę viso į Lietuvą importuoto elektros kiekio.
Savaitgalį elektros rinkoje fiksuotos itin žemos kainos: sekmadienį beveik pusę paros elektros kaina siekė 0 Eur/MWh ar buvo neigiama“, – pranešime cituojamas „Litgrid“ Rinkos plėtros skyriaus vadovas Deividas Šikšnys.
Skelbiama, kad elektros poreikis Lietuvoje praėjusią savaitę sumažėjo 3 proc. nuo 248 iki 240 gigavatvalandžių (GWh). Vietos elektrinės šalyje užtikrino 77 proc. šalies poreikio. Bendrai Lietuvoje praėjusią savaitę buvo pagaminta 184 GWh – 15 proc. mažiau, nei prieš savaitę, kai generacija siekė 217 GWh.
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„Litgrid“ duomenimis, praėjusią savaitę daugiausia elektros energijos gamino saulės elektrinės, kurių gamyba mažėjo 25 proc. iki 80 GWh).
Taip pat traukėsi vėjo elektrinių generacija, mažėjusi 3 proc. iki 59 GWh. Tuo metu hidroelektrinės pagamino 19 GWh, šiluminės jėgainės 16 GWh o kitos elektrinės 10 GWh elektros energijos.
Praėjusią savaitę saulės jėgainės gamino 44 proc., vėjo elektrinės pagamino 32 proc., hidroelektrinės – 10 proc., šiluminės jėgainės – 9 proc., o kitos elektrinės – 5 proc. elektros energijos.
Bendras importo kiekis aptariamu laikotarpiu sumažėjo 1 proc. iki 97 GWh. Diferencijuojant šalies importą, 50 proc. buvo importuoti iš Švedijos, 46 proc. – iš Latvijos, dar 4 proc. – iš Lenkijos.
Eksporto srautai iš Lietuvos taip pat sumažėjo – 34 proc. iki 47 GWh. 53 proc. eksporto iš Lietuvos buvo nukreipti į Lenkiją, 26 proc. – į Latviją, o likę 21 proc. – į Švediją.
„LitPol Link“ jungties pralaidumo išnaudojimas siekė 79 proc. Lenkijos kryptimi ir 13 proc. Lietuvos kryptimi. „NordBalt“ pralaidumo išnaudojimas buvo 8 proc. Švedijos kryptimi ir 41 proc. Lietuvos kryptimi.