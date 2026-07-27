Įmonės neriasi iš kailio, kad pritrauktų šiuos darbuotojus: „Daugelio dalykų galime išmokyti patys“

Užimtumo tarnybos atstovė Milda Jankauskienė teigia, kad darbdaviams sudėtingiausia rasti statybos, elektros ir mechanikos inžinerijos technikų. Pasak jos, didžiausias specialistų poreikis fiksuojamas regionuose, kuriuose sparčiai plečiasi gamybos sektorius.
Pabrėžiama, kad Klaipėdos regione darbuotojų paklausa išlieka viena didžiausių. Vien per birželį, Užimtumo tarnybos duomenimis, uostamiestyje registruota daugiau kaip 1,4 tūkst. naujų laisvų darbo vietų, daugiausia šiais metais, o Klaipėdos rajone per pirmąjį pusmetį – beveik 1,7 tūkst.
„Analizuojame darbo ieškančių ir laisvų darbo vietų srautus bei matome neatitiktį – šių profesijų pasiūlymų yra daugiau nei žmonių, ieškančių tokio darbo“, – pranešime cituojama M. Jankauskienė.
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Pasak jos, viena iš priežasčių – dalis jaunų žmonių į darbo rinką ateina neturėdami konkrečios profesijos. Užimtumo tarnybos duomenimis, 53,7 proc. darbo ieškančių jaunuolių iki 29 metų neturi profesinės kvalifikacijos.
„Gegužės 1 d. Užimtumo tarnyboje registruota 28,4 tūkst. 16–29 metų asmenų. Iš jų daugiau nei pusė neturėjo jokio profesinio pasirengimo. Tuo metu 20 proc. jaunų darbo ieškančių žmonių buvo įgiję aukštąjį išsilavinimą, o 26,3 proc. – profesinę kvalifikaciją. Tai rodo, kad darbdavių vaidmuo ugdant reikalingus įgūdžius tampa vis svarbesnis“, – pažymėjo M. Jankauskienė.
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Tai, kad darbo rinkoje trūksta kvalifikuotų darbuotojų, pažymi ir verslo atstovai.
„VMG grupės“ personalo direktorė Raimonda Mačiulskienė teigia, kad šiandien darbdaviai vis dažniau vertina ne tik žmogaus patirtį, bet ir jo potencialą.
„Žiūrime ne tik į tai, ką žmogus jau moka, bet ir į tai, ką jis gali išmokti. Jei žmogus yra motyvuotas, atsakingas ir nori dirbti, daugelio dalykų galime išmokyti patys“, – teigė R. Mačiulskienė.
Todėl, pasak jos, įmonės vis aktyviau bendradarbiauja su mokymo įstaigomis, siekdamos sudominti jaunimą inžinerijos ir šiuolaikinės gamybos profesijomis.
„Daug investuojame į bendradarbiavimą su mokymo įstaigomis, rengiame ekskursijas ir praktinius užsiėmimus, kad jauni žmonės galėtų iš arčiau pažinti inžineriją, robotiką ir šiuolaikinę gamybą“, – sakė R. Mačiulskienė.