Iki liepos 31 d. gręžinys neprivalo būti jau įregistruotas Žemės gelmių registre. Svarbu, kad iki šios datos LGT būtų gavusi prašymą ir visus reikalingus dokumentus.
„Pabrėžiame, kad visi iki 2026 m. liepos 31 d. gauti prašymai bus išnagrinėti. Laiku dokumentus pateikusiems gręžinių savininkams nuobaudos negresia“, – teigiama pranešime.
Dėl didelio prašymų skaičiaus jų nagrinėjimas, gręžinių registravimas ir pasų rengimas užtrunka ilgiau.
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Jei prašymą ir visus reikalingus dokumentus jau pateikėte, bet dar negavote patvirtinimo ar gręžinio paso:
papildomai nieko daryti nereikia;
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pakartotinai teikti prašymo nereikia;
skambinti ir teirautis dėl nagrinėjimo eigos nereikia;
jūsų prašymas bus išnagrinėtas;
jei reikės patikslinti informaciją ar pateikti papildomų duomenų, LGT specialistai su jumis susisieks patys.
Po 2026 m. liepos 31 d. nauji prašymai įteisinti neregistruotus gręžinius nebebus priimami. (žr. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo 8 str. 3 d. „Duomenys ir dokumentai dėl gręžinio registravimo ir jo savininko įrašymo Žemės gelmių registre Lietuvos geologijos tarnybai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2026 m. liepos 31 d.).
„Jei prašymą pildėte elektroninių paslaugų sistemoje, prisijunkite ir patikrinkite, ar jis tikrai pateiktas. Užpildžius prašymą, būtina paspausti mygtuką „Pateikti“. Vien suteiktas prašymo numeris dar nereiškia, kad prašymas pateiktas“, – nurodo LGT.
Tarnyba dar kartą akcentuoja, kad jei prašymas ir visi reikalingi dokumentai pateikti iki liepos 31 d., jūsų prašymas bus išnagrinėtas. Gręžinys iki šios datos neprivalo būti jau įregistruotas.
Konsultacijų telefonus rasite čia: https://lgt.lrv.lt/lt/konsultacijos/konsultuojame/