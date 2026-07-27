13 tūkst. kv.m. ploto gamykla taps viena svarbiausių Lietuvos gynybos pramonės infrastruktūros dalių – čia ateityje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausi „Leopard 2A8“ tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Bendra projekto vertė siekia apie 29 mln. eurų.
Projektas bus įgyvendinamas pagal „Design-Build“ modelį – „YIT Lietuva“ bus atsakinga už projektavimą ir statybos darbus. Statybos darbus planuojama pradėti šių metų rugpjūtį ir baigti 2027 m. lapkritį.
„Šis projektas reikšmingas ne tik mūsų bendrovei, bet ir visai Lietuvai. Jis prisidės prie šalies gynybos infrastruktūros stiprinimo ir ateityje atliks svarbų vaidmenį užtikrinant Lietuvos kariuomenės techninį pasirengimą.
Iki 2035 m. Lietuva pagal BVP gali pavyti Suomiją: įvardijo, ko reikia pagreičiui išlaikyti
Džiaugiamės, kad prie šio proceso galime prisidėti savo patirtimi ir inžinerine kompetencija. „Design-Build“ modelis tokiuose objektuose ypač svarbus, nes leidžia užtikrinti glaudų projektavimo ir statybos procesų koordinavimą bei efektyvų sprendimų priėmimą viso projekto metu“, – sako „YIT Lietuva“ vadovas Kęstutis Vanagas.
Naujoji gamykla bus statoma beveik 10 hektarų teritorijoje. Kompleksą sudarys pagrindinis gamybinis pastatas bei pagalbinės paskirties statiniai.
Susiję straipsniai
Pasak UAB „Lithuania Defence Services“ generalinio direktoriaus Sebastian Dietz, naujoji gamykla užtikrins ilgalaikius Lietuvos kariuomenės sunkiosios technikos aptarnavimo pajėgumus šalyje.
Įmonė ateityje bus atsakinga ne tik už „Leopard 2A8“ tankų surinkimą, bet ir už ilgalaikį jų techninį aptarnavimą, remontą bei kovinės parengties palaikymą šalyje. Planuojama, kad pirmasis Lietuvoje surinktas tankas iš gamyklos išriedės 2028 m. pabaigoje.
Projektuojant objektą numatyta specializuota infrastruktūra, reikalinga visam tankų eksploatacijos ciklui. Pastate bus įrengti trys tiltiniai kranai, o teritorijoje suplanuota tankų bandymo trasa, nardinimo baseinas su ištraukimo įranga, posvyrio bandymų rampa bei kita karinės technikos testavimui ir aptarnavimui būtina infrastruktūra.
„Projekto kelyje pasiekėme pirmą svarbų tarpinį finišą – sėkmingai užbaigtos rangovų atrankos ir konkurso procedūros bei pasirašyta rangos sutartis su patyrusiu ir pajėgiu rangovu. Žengiame į antrąjį etapą – gamyklos projektavimo ir statybos laikotarpį“, – sako Egidijus Kunevičius, šio projekto statybos valdymo ir techninės priežiūros paslaugas teikiančios bendrovės UAB „Sweco Lietuva“ padalinio vadovas.
Objektas projektuojamas pagal A++ energinio naudingumo klasės reikalavimus, o visame projekto įgyvendinimo procese bus naudojamas BIM įrankis, leidžiantis tiksliau planuoti, koordinuoti ir valdyti sudėtingus statybos procesus.
Gamykloje planuojama sukurti iki 100 darbo vietų – apie 70 gamybos specialistams ir apie 30 administracijos darbuotojams. Teritorijoje taip pat bus įrengta daugiau kaip 120 automobilių stovėjimo vietų, dalis jų – su elektromobilių įkrovimo stotelėmis.