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Birželį mažmeninės prekybos įmonių grynoji apyvarta padidėjo 0,3 proc.

2026 m. liepos 28 d. 09:24
Išankstiniais duomenimis, mažmeninės prekybos įmonių grynoji apyvarta (be PVM) šių metų birželį sudarė 1,987 mlrd. eurų to meto kainomis, skelbia Valstybės duomenų agentūra. Palyginti su geguže, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, palyginamosiomis kainomis apyvarta padidėjo 0,3 proc.
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Per mėnesį maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta padidėjo 0,6 proc., ne maisto prekėmis prekiaujančių – 0,9 proc., automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių apyvarta sumažėjo 2,1 proc.
2026 m. birželį, palyginti su 2025 m. birželiu, mažmeninės prekybos įmonių apyvarta palyginamosiomis kainomis padidėjo 5,8 proc. Maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta padidėjo 4,7 proc., ne maisto prekėmis prekiaujančių – 12,5 proc., automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių apyvarta sumažėjo 6,9 proc.
2026 m. sausio–birželio mėn. mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) sudarė 11 mlrd. eurų to meto kainomis ir, palyginti su 2025 m. sausio–birželio mėn., pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką, palyginamosiomis kainomis padidėjo 6,9 proc.
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Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta šių metų birželį sudarė 168,2 mln. eurų to meto kainomis ir, palyginti su 2026 m. geguže, sumažėjo 2,5 proc.
Per metus – 2026 m. birželį, palyginti su 2025 m. birželiu – maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta padidėjo 6,6 proc.
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