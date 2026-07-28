Iš „Ryanair“ lėktuvo kone išsiurbtas vyras išklojo detales: ypač papiktino bendrovės reakcija

Daugeliui keliautojų vieta prie lėktuvo lango – viena geidžiamiausių. Tačiau jos jau, ko gero, gyvenime daugiau nebesirinks serbas L. Karovičius. Iš Graikijos į Vokietiją skridęs „Ryanair“ lėktuvu jis patyrė siaubingą sukrėtimą – sprogus orlaivio langui vyriškį oro srovė ištraukė į lauką. Kaip tikina jo žmona, vyro gyvybę pavyko išgelbėti ne lėktuvo įgulos dėka, o tik jos ir kelių neabejingų keleivių pastangomis. L. Karovičių ir jo žmoną pribloškė tai, kaip į šią situaciją vėliau reagavo pati aviakompanija.
Išgirdo sprogimo garsą
Liepos 10-osios „Ryanair“ skrydis iš Salonikų (Graikija) į Memingeną (Vokietija) turėjo nieko neišsiskirti. Keleiviai lipo į lėktuvą, vėliau prisisegė saugos diržus ir, kaip visuomet, išklausė saugumo instruktažą.
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Tačiau lėktuvui pakilus į 4,5 km aukštį staiga visi išgirdo sprogimą priminusį garsą. 11F sėdynė serbui L. Karovič per akimirką virto mirtinais spąstais – langas subyrėjo į šipulius, vyras staiga buvo ištrauktas iš sėdynės, įstrigio žiojinčioje skylėje.
Po akimirkos jo dešinysis petys, ranka ir galva atsidūrė už lėktuvo. Jį ėmė smaugti ir talžyti vėjas, vyras kentėjo nuo staigaus slėgio pasikeitimo.
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Beveik iš karto deguonies kaukės nukrito visame salone. Jas buvo privalu užsidėti visiems keleiviams, kilo panika, chaosas.
Kilus šurmuliui,tik vienas žmogus suskubo į pagalbą. Tai buvo siaubo apimta Ljubisos žmona Svetlana Grkovič Maksimovič. Ji sėdėjo 14C vietoje, prie praėjimo, trimis eilėmis už savo vyro, mat jiedu buvo nusprendę nemokėti 30 eurų už vietų pasirinkimą. Moteris griebė Ljubisos kojas, jai puolė padėti ir kiti šlia sėdėję keleiviai. Jie beveik dvi minutes kovojo, kad vyras nenukristų iš kelių kilometrų aukščio.
Įvykį vadina didžiausiu košmaru
Praleidęs šešias dienas Graikijos ligoninėje L. Karovičius sveiksta pajūrio viloje, esančioje Katerinio mieste, netoli Salonikų.
Po dviejų savaičių 61 metų Ljubisa išskirtiniame interviu „Daily Mail“ sakė: „Prisimenu tik sprogimą, daugiau nieko. Pamenu, kaip sėdėjau savo vietoje ir laukiau, kada nuskridęs į Vokietiją pamatysiu brolį, nes visa šeima rinkosi jį nustebinti 60-ojo gimtadienio proga.
Kaip paprastai nutinka skrydžių metu, užmigau gana greitai. Tada įvyko kurtinantis sprogimas, kuris mane nubloškė. Nieko neprisimenu, nes iš karto praradau sąmonę“.
Visus savo išgyvenimus jis vadino tikru košmaru. Teigė negalintis net užmigti naktimis.
„Kai mane išsiurbė, iškart praradau sąmonę. Man pasakojo, kad dar tris kartus nualpau, kai buvau įvilktas atgal. Mano veidas buvo ištinęs, o ausis – kaip milžiniška spurga“, – savo sužalojimus apibūdino nukentėjusysis.
Skausmai kamuoja iki šiol
Ljubisa tvirtino, kad dabar jį kankina stiprus kaklo ir pečių skausmas ir šešias savaites turi nešioti kaklo įtvarą. Gydytojai jį perspėjo, kad jei skausmas tęsis, jam gali prireikti operacijos.
Jis taip pat buvo gydomas dėl veido, dešinės rankos ir žasto nudegimų, kuriuos sukėlė didelio greičio vėjas, talžęs viršutinę liemens dalį.
„Man pasisekė, nes sužalojimai galėjo būti daug blogesni. Negaliu apsakyti, kas sukosi mano galvoje, kai kabėjau iš lėktuvo, bet esu dėkingas, kad vis dar esu čia.
Galbūt mane išgelbėjo saugos diržas, nes vis dar buvau prisegęs, ir tai suteikė galimybę mano žmonai ir kitiems keleiviams mane įtraukti atgal į vidų. Bet galbūt tai likimas“, – emocijų neslėpė vyras.
Jis išsyk pridūrė: „Visada tikėjau Dievu, bet po šio įvykio juo pasitikiu dar labiau. Jis suteikė man galimybę gyventi antrą gyvenimą.“
Griebė ranką ir kojas
48 metų žmona Svetlana drebėdama prisiminė, kaip išgirdo garsų sprogimą, po kurio keleiviai klykė iš baimės, kai nukrito deguonies kaukės, o tada, pažvelgusi į priekį, pamatė Ljubisą „pusiau įlipusį ir pusiau išlipusį“ iš lėktuvo.
„Aš pribėgau ir iš karto griebiau jo kairę ranką ir kojas, o kita keleivė taip pat man padėjo. Kartu jį įtraukėme atgal. Buvo labai sunku, nes aš jį tempiau iš visų jėgų iš vienos pusės, o iš kitos jį tempė stipri jėga. Jis blaškėsi pirmyn ir atgal, ir vienu metu jaučiau, kad jį visiškai ištrauks“, – atvirai kalbėjo Svetlana.
Tęsiantis „virvės traukimui“ gelbėjant Ljubisą, žmona prisipažino, kad ji nešaukė ir nerėkė, o tiesiog tyliai meldėsi, kad jis būtų išgelbėtas.
Ji prisiminė: „Jo galva buvo išlindusi iš lėktuvo, ir aš žinojau, kad jis manęs negirdi, bet buvau per daug susitelkusi į tai, kad jį laikyčiau, todėl nešaukiau ir nieko nedariau. Bet viduje visa širdimi meldžiausi, kad jis išgyventų, ir esu tokia laiminga, kad Dievas išklausė mano maldą.“
Išgelbėjo vieno vyro drąsa ir jėga
Svetlana atskleidė, kaip vienas keleivis, kuris, jos teigimu, buvo albanas, atliko ypač didvyrišką vaidmenį tempdamas poną Karovičių atgal į lėktuvą.
„Šalia mano vyro sėdėjo moteris, kuri taip pat padėjo, bet šis vyras buvo didelis ir stiprus. Įtraukęs jį atgal, jis padėjo krepšį prie lango, kad jį užblokuotų, bet jis irgi buvo ištrauktas. Tada jis uždėjo ant jo didelį lagaminą ir tai galiausiai padėjo. Nežinau jų vardų, bet esu jiems amžinai dėkinga. Tegul Dievas juos saugo, kad ir kur jie eitų. Be jų mano vyras būtų miręs.“
Pora, gyvenanti Serbijoje ir Graikijoje, kartu yra dešimt metų, o susituokusi – trejus.
Ljubisa turi du sūnus iš ankstesnių santykių, yra sėkmingas verslininkas, valdantis aliuminio gamyklą ir nekilnojamojo turto bendrovę Serbijoje, taip pat turintis nedidelį viešbutį Katerini mieste.
Kas dėjosi salone?
Po to, kai dužo orlaivio langas, dėl kurio staiga sumažėjo oro slėgis salone, „Ryanair“ pilotas nedelsdamas pakeitė aukštį, o įgulos nariai ir keleiviai užsidėjo deguonies kaukes.
Kai Ljubisa buvo įkeltas atgal ir lėktuvą, jis buvo perkeltas į kitą vietą, o Svetlana pasodinta šalia jo.
Pirmas dalykas, kurį prisimenė atgavęs sąmonę, buvo tai, kad vyras pajuto „kraują ant veido ir kūno“.
„Negalėjau su niekuo kalbėti, tiesiog jaučiausi aptirpęs ir nesupratau, kas nutiko, ir vis dar bandau visa tai suvokti.“
Oro linijų reakcija supykdė
Lėktuvas „Boeing 737“ grįžo į Salonikų oro uostą, kur jį pasitiko medicinos personalas, greitoji pagalba, kurie Ljubisą nuvežė į ligoninę.
Pora kritiškai vertina „Ryanair“ įgulos reakciją teigdami, kad jie liko sėdėti prisisegę saugos diržais ir visai nepadėjo gelbėti vyrą.
Jie taip pat kritikavo oro linijų bendrovės elgesį po incidento, teigdami, kad nė vienas pareigūnas su jais nesusisiekė.
Ljubisa sakė: „Viskas, ką gavome, tai el. laiškai mano sūnui, kuris užsisakė mūsų skrydžius. Juose klausiama, ar norime perregistruoti bilietus, ir kaip man sekasi. Tačiau niekas iš bendrovės su manimi tiesiogiai nesusisiekė, net nepaskambino telefonu, kad parodytų kokį nors susirūpinimą.“
Svetlana pridūrė: „Kai stengėmės išlaikyti Ljubisą, įgula nieko nedarė, jie atrodė labiau išsigandę nei mes. Tik keleiviai padėjo ir buvo drąsūs. Mes dar ilgai kovosime su šio įvykio pasekmėmis, nes tai mums padarė daug psichologinės žalos. Tačiau niekas iš oro linijų bendrovės su mumis nesusisiekė, o tai yra pasibjaurėtina.“
Kovos ne tik dėl kompensacijos
Porai atstovauja graikų advokatas Vasilis Tsiaras, kuris pažadėjo jiems užtikrinti „reikšmingą kompensaciją“.
Jis sakė: „Mano klientas stovėjo ant mirties slenksčio, ir mes norime įsitikinti, kad kas nors už tai atsakingas ir būtų patrauktas atsakomybėn. Kalbama ne tik apie kompensaciją, bet ir apie tiesos apie tai, kas įvyko ir kokia buvo šio lėktuvo būklė, nustatymą.
Taip pat kyla rimtų abejonių dėl „Ryanair“ įgulos elgesio. Juos apėmė baimė, kad lėktuvas tuoj suduš, todėl jie negalėjo nieko padaryti, kad padėtų ponui Karovičiui, kai šis buvo išsiurbtas iš lėktuvo. Atrodo, kad įgula labiau rūpinosi savo gyvybėmis. Tik keleivių veiksmai išgelbėjo mano klientą.“
Incidentą tiria JAV Nacionalinė transporto saugumo valdyba, kuri jau apžiūrėjo orlaivį ir maždaug po 28 dienų paskelbs ataskaitą.
Ljubisos ir Tsiaro paskirtas techninis patarėjas mano, kad viskas prasidėjo nuo lėktuvo dešiniojo variklio gedimo, kurio nuolaužos atsitrenkė į salono langą ir jį išdaužė. Tačiau tyrėjai šio vertinimo nepatvirtino.
Sako, kad padarė viską, ką galėjo
„Ryanair“ leidiniui „Daily Mail“ teigė, kad kol vyksta incidento tyrimas, jokių komentarų neteikia.
Tačiau ankstesniuose žiniasklaidai skirtuose atsakymuose bendrovė tvirtino, kad jos lėktuvai yra saugūs ir kad jie susisiekė su šeima.
„Ryanair“ grupės finansų direktorius Neilas Sorahanas sakė: „Mūsų klientų aptarnavimo komanda aktyviai palaikė ryšį su šeima nuo incidento. Mūsų įgula atliko puikų darbą ir pargabeno lėktuvą į Salonikus.
Visi, išskyrus vieną, išlipo iš lėktuvo. Tai buvo puikus salono įgulos ir pilotų darbas. Mes sveikiname NTSB paskyrimą. Jie atliks išsamų, nepriklausomą tyrimą. Mes visapusiškai dalyvaujame. Turime žmonių vietoje, kurie aktyviai padeda.“
Taip pat pranešama, kad „Ryanair“ vadovas Michaelas O'Leary teigė, jog incidentas „atrodo kaip pašalinio objekto padaryta žala varikliui kylant Salonikuose, bet... negalime to tvirtai pasakyti“.
Jis tvirtino, kad 18 metų senumo lėktuvo „Boeing 737“ variklis per pastaruosius dvejus metus buvo visiškai aptarnaujamas ir kapitališkai remontuojamas.
Bendrovė taip pat anksčiau kratėsi kaltinimų dėl įgulos ir įmonės reakcijos: „Kai tik lėktuvas nusileido iki saugaus aukščio, mūsų įgula pasirūpino ir padėjo Karovičiui, perkeldama jį į kitas vietas (šalia žmonos) ir pasirūpino, kad gydytojas sėdėtų su jais, kol lėktuvas saugiai nusileis Salonikuose. Jie taip pat pasirūpino, kad nusileidžiant Salonikuose būtų budinti medicininė pagalba.“
Parengta pagal „Dailymail“.
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