VerslasRinkos pulsas

Kainų sumažinimas „Maximoje“: virš 500 šviežio maisto prekių įprastos kainos – visada kaip per akciją

2026 m. liepos 28 d. 14:44
Lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ atkakliai laikosi prioriteto pirkėjams nuolat užtikrinti įprastas mažas kainas. Siekiant, kad pirkėjai reikšmingą krepšelio dalį sudarančių prekių galėtų įsigyti kasdien kaip įmanoma pigiau, tinklo parduotuvėse visoje Lietuvoje dar labiau sumažintos* atrinktų šviežio maisto produktų įprastos kainos, kurios dabar – visada kaip per akciją.
Daugiau nuotraukų (8)
„Maximoje“ tęsiasi įprastų maisto prekių kainų mažinimas. Šįkart dar labiau nukaltos atrinktų virš 500 šviežio maisto produktų įprastos kainos, kurios nuo šiol – visada kaip per akciją. Iš jų – net 300 prekių pirkėjams prieinami mažiausio dydžio, vieno X, „Maximos“ parduotuvėse.
„Tai – pavasarį pradėtos ilgalaikės mažų kainų strategijos tęsinys. Pirkėjams laikomės duoto pažado, užtikrinti įprastas mažas kasdienio vartojimo maisto produktų kainas „Maximoje“ kiekvieną dieną, nelaukiant akcijų.
Todėl dabar, atsižvelgę į prekių sąrašą, kurios mūsų pirkėjų krepšeliuose sudaro itin reikšmingą dalį ir papuola kasdien, atrinkome virš 500 pirmo būtinumo šviežio maisto produktų, kurių įprastas kainas sumažiname dar labiau.
Susiję straipsniai
I. Ruginienė turi žinią dėl pensijų didinimo

I. Ruginienė turi žinią dėl pensijų didinimo (4)

Naujasis VMI vadovas prakalbo apie galimus pokyčius – paliestų 80 proc. gyventojų

Naujasis VMI vadovas prakalbo apie galimus pokyčius – paliestų 80 proc. gyventojų

Įspėja, kad su tokiais sprendimais galime prisižaisti: „Tai yra kelias į prarają“

Įspėja, kad su tokiais sprendimais galime prisižaisti: „Tai yra kelias į prarają“ (3)

Naujos įprastos jų kainos nukaltos jau nuo pavasarį sumažintos reguliarios kainos, kada tinkle įvyko kainų mažinimo revoliucija, kai vienu metu iki 25 proc. sumažėjo virš 9 000 skirtingų maisto prekių įprastos kainos“, – sako „Maximos“ Pirkimų departamento direktorius Marius Tilmantas.
Kokių prekių įprastos kainos sumažintos dar labiau?
Šiandien, tęsiant įprastų kainų mažinimą, dar labiau nukaltos šviežio maisto produktų įprastos kainos yra:
  • pienui,
  • sviestui,
  • grietinei,
  • fermentiniam sūriui,
  • fasuotai duonai,
  • dešroms,
  • dešrelėms
  • bei visai šviežiai kiaulienai, įskaitant ir sveriamą, ir fasuotą.
Pasak M. Tilmanto, tai – vienos aktualiausių prekių, kurias kasdien įsigyja daugiau nei pusė „Maximose“ apsilankančių pirkėjų, kurių kiekvieną dieną į tinklo parduotuves visoje Lietuvoje apsipirkti atvyksta virš 400 tūkst.
„Maxima“ atkakliai laikosi prioriteto pirkėjams nuolat užtikrinti įprastas mažas kainas. Daugiau nuotraukų (8)
„Maxima“ atkakliai laikosi prioriteto pirkėjams nuolat užtikrinti įprastas mažas kainas.
Pavyzdžiui, nuo šiandien nauja įprasta populiaraus 82 proc. riebumo „Rokiškio“ sviesto (200 g) kaina yra 1,59 Eur vietoje buvusios 2,49 Eur kainos, o 1 kg atšaldytos sveriamos kiaulienos mentės be kaulo ir odos dabar vietoje įprastų 3,49 Eur kainuos 2,29 Eur.
„Didelės apimties kainų mažinimas įvyksta ne per naktį, o pasiruošimas, siekiant pirkėjams užtikrinti patrauklias įprastas kainas užima laiko. Įdėtų pastangų dėka, šiandien galime pasiūlyti dar mažesnes atrinktų šviežio maisto produktų kainas, į kurias investuojame savo pačių sąskaita“, – priduria M. Tilmantas.
Kainų etiketėse – sena ir nauja įprastos kainos
Į naujas sumažintas įprastas produktų kainas pieno, mėsos bei duonos kategorijų skyriuose, pirkėjų dėmesį atkreips specialios kainų etiketės, ant kurių bus pavaizduotos senosios bei naujosios įprastos kainos. Tikimasi, kad aiškus skirtumo įvardijamas padės suprasti realius konkrečių prekių įprastų kainų pokyčius tinkle.
*„Maximos“ Pirkimų departamento direktorius priduria, kad į šį produktų sąrašą, kurių įprastos kainos yra dar labiau sumažinamos, neįtrauktos pjaustytos dešros, šviežios kiaulienos dešrelės, marinuota kiauliena ir visos privačių prekių ženklų „Pormet“, „Farm Milk“ bei „Malūno“ prekės.
Primenama, kad naują ilgalaikę mažų kainų strategiją „Maxima“ pradėjo kovo mėnesį paskelbusi kainų mažinimo revoliuciją, kuriai paskata tapo tai, kad įprasta kaina tinkle būdavo įsigyjama kas antra prekė. Šios naujos ilgalaikės žemų kainų strategijos „Maxima“ imasi etapais, kurių vienas pastarųjų buvo lyginamoji įprastų kainų kampanija „Pigiau, todėl ir skaniau“.
mažinimasKainaMaxima
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.