Kainų sumažinimas „Maximoje“: virš 500 šviežio maisto prekių įprastos kainos – visada kaip per akciją

„Maximoje“ tęsiasi įprastų maisto prekių kainų mažinimas. Šįkart dar labiau nukaltos atrinktų virš 500 šviežio maisto produktų įprastos kainos, kurios nuo šiol – visada kaip per akciją. Iš jų – net 300 prekių pirkėjams prieinami mažiausio dydžio, vieno X, „Maximos“ parduotuvėse.
„Tai – pavasarį pradėtos ilgalaikės mažų kainų strategijos tęsinys. Pirkėjams laikomės duoto pažado, užtikrinti įprastas mažas kasdienio vartojimo maisto produktų kainas „Maximoje“ kiekvieną dieną, nelaukiant akcijų.
Todėl dabar, atsižvelgę į prekių sąrašą, kurios mūsų pirkėjų krepšeliuose sudaro itin reikšmingą dalį ir papuola kasdien, atrinkome virš 500 pirmo būtinumo šviežio maisto produktų, kurių įprastas kainas sumažiname dar labiau.
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Naujos įprastos jų kainos nukaltos jau nuo pavasarį sumažintos reguliarios kainos, kada tinkle įvyko kainų mažinimo revoliucija, kai vienu metu iki 25 proc. sumažėjo virš 9 000 skirtingų maisto prekių įprastos kainos“, – sako „Maximos“ Pirkimų departamento direktorius Marius Tilmantas.
Kokių prekių įprastos kainos sumažintos dar labiau?
Šiandien, tęsiant įprastų kainų mažinimą, dar labiau nukaltos šviežio maisto produktų įprastos kainos yra:
- pienui,
- sviestui,
- grietinei,
- fermentiniam sūriui,
- fasuotai duonai,
- dešroms,
- dešrelėms
- bei visai šviežiai kiaulienai, įskaitant ir sveriamą, ir fasuotą.
Pasak M. Tilmanto, tai – vienos aktualiausių prekių, kurias kasdien įsigyja daugiau nei pusė „Maximose“ apsilankančių pirkėjų, kurių kiekvieną dieną į tinklo parduotuves visoje Lietuvoje apsipirkti atvyksta virš 400 tūkst.
Pavyzdžiui, nuo šiandien nauja įprasta populiaraus 82 proc. riebumo „Rokiškio“ sviesto (200 g) kaina yra 1,59 Eur vietoje buvusios 2,49 Eur kainos, o 1 kg atšaldytos sveriamos kiaulienos mentės be kaulo ir odos dabar vietoje įprastų 3,49 Eur kainuos 2,29 Eur.
„Didelės apimties kainų mažinimas įvyksta ne per naktį, o pasiruošimas, siekiant pirkėjams užtikrinti patrauklias įprastas kainas užima laiko. Įdėtų pastangų dėka, šiandien galime pasiūlyti dar mažesnes atrinktų šviežio maisto produktų kainas, į kurias investuojame savo pačių sąskaita“, – priduria M. Tilmantas.
Kainų etiketėse – sena ir nauja įprastos kainos
Į naujas sumažintas įprastas produktų kainas pieno, mėsos bei duonos kategorijų skyriuose, pirkėjų dėmesį atkreips specialios kainų etiketės, ant kurių bus pavaizduotos senosios bei naujosios įprastos kainos. Tikimasi, kad aiškus skirtumo įvardijamas padės suprasti realius konkrečių prekių įprastų kainų pokyčius tinkle.
*„Maximos“ Pirkimų departamento direktorius priduria, kad į šį produktų sąrašą, kurių įprastos kainos yra dar labiau sumažinamos, neįtrauktos pjaustytos dešros, šviežios kiaulienos dešrelės, marinuota kiauliena ir visos privačių prekių ženklų „Pormet“, „Farm Milk“ bei „Malūno“ prekės.
Primenama, kad naują ilgalaikę mažų kainų strategiją „Maxima“ pradėjo kovo mėnesį paskelbusi kainų mažinimo revoliuciją, kuriai paskata tapo tai, kad įprasta kaina tinkle būdavo įsigyjama kas antra prekė. Šios naujos ilgalaikės žemų kainų strategijos „Maxima“ imasi etapais, kurių vienas pastarųjų buvo lyginamoji įprastų kainų kampanija „Pigiau, todėl ir skaniau“.