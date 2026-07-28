Nuo atliekų tvarkymo nustumta įmonė ketina bylinėtis

„Dar skaičiuojamės, bet vien šiuo metu, tikėtina, kad ieškinys, įvertinus nepagrįstai nutrauktą 10 metų eksploatavimo sutartį, viršys 20 mln. eurų“– „Verslo žinių“ tinklalaidėje kalbėjo A. Blazgys.
Anot jo, bendrovė taip pat ketina vertinti žalą reputacijai, kurią, pasak A. Blazgio, dar labiau didino vieša informacija apie sutarties nutraukimą. Jis teigia, kad dėl situacijos dalis kreditorių jau pradėjo atsiimti bendrovei nuomotą įrangą.
„Ieškiniai tikrai bus dideli ir tos žalos tikrai daug – tiek įmonei, tiek reputacijai“, – tikino „Energesman“ vadovas.
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Pasak A. Blazgio, dėl negautų pajamų susidariusius finansinius srautus iki šiol padengdavo „Energesman“ akcininkai. Vis dėlto, gamyklos veiklą perėmus VAATC, bendrovei teks stabilizuoti finansinę padėtį ir derėtis su kreditoriais, o teisminiai ginčai dėl skolų ir galimos žalos, jo vertinimu, gali užsitęsti.
„Kreditorių turime daug. Šiuo metu ypač laukia rimtas darbas su kreditoriais. Taip pat reikia bandyti kažkaip finansinius srautus stabilizuoti, nes suprantame, kad bylinėjimasis su VAATC dėl paprastų skolų bus ilgas, o dėl žalų jis bus dar ilgesnis“, – portalui teigė „Energesman“ vadovas.
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A. Blazgio skaičiavimu, MBA teritorijoje šiuo metu likę maždaug 3 mln. eurų vertės „Energesman“ turto. Jis taip pat teigia, kad jei bendrovė pralaimėtų ginčą dėl gamyklos perėmimo, jos veiklą greičiausiai tektų nutraukti, nes daugiau objektų ji neturi.
Kaip skelbia portalas, anksčiau „Energesman“ skaičiavo, kad VAATC penktadienį perėmus gamyklą ir pasikeitus jos operatoriui, atliekų tvarkymas Vilniaus regione gali brangti daugiau kaip 50 mln. eurų per metus.
Tiesa, A. Blazgys patikslino, kad į šią sumą įtrauktas ir 15 mln. eurų galimas gamyklos atstatymo pabrangimas, todėl toks kaštų augimas būtų fiksuojamas pirmaisiais metais, o vėliau, jo teigimu, vien mišrių atliekų tvarkymas galėtų kainuoti apie 10 mln. eurų brangiau nei anksčiau.
ELTA primena, kad prieš porą savaičių dėl „Energesman“ sunkumų vykdant įsipareigojimus VAATC nutraukė su bendrove sudarytą MBA įrenginių eksploatavimo sutartį.
Dėl to kilo teisinis ginčas – bendrovė kreipėsi į teismą, prašydama sustabdyti sprendimą. Teismas paskelbė tam nenustatęs aplinkybių, o „Energesman“ suteiktas 20 dienų laikotarpis, per kurį bendrovė gali ištaisyti nustatytus trūkumus.
Teismo sprendimas priimtas liepos 20 d., todėl bendrovei nustatytas terminas iki rugpjūčio 7 d. – anot VAATC, jei iki to laiko eksploatavimo sutarties pažeidimai nebus pašalinti, sutartis bus laikoma nutraukta.
Anot teismo atstovo, penktadienio teismo nutartyje spręsta, kad ypatingos susidariusios ekstremalios situacijos aplinkybės ir „Energesman“ veiksmai leidžia daryti išvadą, kad yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki sprendimo priėmimo laikinai sureguliuoti situaciją šioje teritorijoje.
VAATC: „Energesman“ neturėjo techninių galimybių atliekų krizei suvaldyti
VAATC tvirtina, kad joje esančiais pajėgumais galima apdoroti mažiau nei pusę kasdienio Vilniaus apskrities atliekų srauto.
VAATC teigimu, neturėdamas galimybių apdoroti pakankamo kiekio atliekų, „Energesman“ jas kaupė gamyklos teritorijoje.
„Nepaisant viešų „Energesman“ pranešimų apie galimybę per kelias dienas sutvarkyti teritoriją, operatoriaus turimi įrenginiai ir jų būklė akivaizdžiai įrodo, kad to padaryti jie nebūtų pajėgę – susigrąžintoje gamykloje veikianti įranga per dieną gali apdoroti vos 200 tonų atliekų. Mūsų turima informacija rodo, kad dalis įrangos iš gamyklos teritorijos buvo išgabenta sausio mėnesį, o nuo kovo mėnesio teritorijoje atliekų daugėjo itin sparčiai ir šiuo metu jų čia yra daugiau nei 20 tūkst. tonų“, – pranešime cituojamas VAATC vadovas Marius Švaikauskas.
Kaip skelbiama pranešime, pagal sutartį „Energesman“ turėjo užtikrinti tinkamą įrenginių priežiūrą ir vykdyti jų einamąjį bei kapitalinį remontą, tačiau pirminis būklės vertinimas parodė, kad dalis atliekų tvarkymo technikos ir įrenginių neveikia arba reikalauja remonto. VAATC teigimu, tokia įrenginių būklė neleido užtikrinti viso technologinio atliekų rūšiavimo proceso.
Anot VAATC, atliekomis užkrautos ne tik atviros aikštelės, pakelės, bet ir nebaigtas atstatyti 2025 m. sudegęs rūšiavimo gamyklos kompleksas bei visų 16 teritorijoje esančių bioskaidžių atliekų saugojimų tunelių angos. Teigiama, kad šie tuneliai yra vienintelė apskrityje ilgalaikio bioskaidžių atliekų saugojimo vieta, jų funkcionalumo praradimas pagilino atliekų sistemos krizę ir kėlė realią grėsmę aplinkai.
Skelbiama, kad VAATC darbuotojai gamykloje nuo penktadienio priima ir rūšiuoja atliekas – per savaitgalį buvo priimta beveik 443 tonos biologiškai skaidžių atliekų ir 104 tonos mišrių komunalinių atliekų, į Vilniaus kogeneracinę jėgainę (VKJ) deginimui išvežt 80 tonų atliekų.
VAATC teigimu, artimiausiomis dienomis bus sumontuota papildoma rūšiavimo linija, kuri atliekų apdorojimo pajėgumus padidins iki 500 tonų per dieną. Anot centro, šiuo metu dalis bioskaidžių atliekų tunelių jau atlaisvinta ir juose palaipsniui atkuriamas technologinis biologiškai skaidžių atliekų apdorojimo procesas.
EnergesmanVilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC)atliekos
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