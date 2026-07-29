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Išankstinė metinė infliacija liepą – 5,6 proc., mėnesio – 0,3 proc.

2026 m. liepos 29 d. 09:41
Išankstinė metinė infliacija liepą, palyginti su tuo pačiu mėnesiu pernai, siekia 5,6 proc., o išankstinė mėnesio infliacija, palyginti su birželiu – 0,3 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.
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Tuo metu išankstinė vidutinė metinė infliacija, išankstiniu agentūros vertinimu, liepą sudaro 4,1 proc.
Per metus labiausiai pabrango šilumos energija (42,4 proc.), gaivieji gėrimai (35,2 proc.), dyzelinas (26,2 proc.), medienos kuras, įskaitant granules ir briketus (26 proc.), benzinas (24,5 proc.), skystieji angliavandeniai (23,1 proc.).
Tuo metu poilsio centrų, stovyklaviečių, jaunimo nakvynės namų ir panašios apgyvendinimo paslaugos per metus pigo 23 proc., švieži kaulavaisiai ir sėklavaisiai – 22,7 proc., medicininės diagnostikos gaminiai – 20,6 proc.

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Šviežių ar atšaldytų vaisinių daržovių kainos mažėjo 10 proc., ledų, valgomųjų ledų ir šerbeto – 9,5 proc., cukranendrių ir runkelių cukraus – 9,2 proc., bulvių – 8,8 proc.
Išankstinė infliacija apskaičiuota pagal su ES šalimis suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI).
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