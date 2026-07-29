Ir štai ši diena atėjo. Liepos 22-oji. Po didžiojo „Galaxy Unpacked“ renginio praėjusios vos kelios valandos.
Prieš mane sėdintis Benjaminas Braunas, „Samsung Electronics Europe“ rinkodaros direktorius, atrodo žvalus, energingas, šmaikštus. Pokalbį jis pradeda nuo savo išmaniojo laikrodžio.
„Pažiūrėkite, kiek aš miegojau“, – sako jis, rodydamas į ant rankos esantį „Galaxy Watch“. Ekrane – 4 valandos ir 41 minutė.
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Tiesa, pats Benjaminas dėl to tragedijos visai nedaro. Atvirkščiai – ši situacija jam yra pavyzdys, kaip ateityje technologijos gali padėti žmonėms geriau pasirūpinti savimi.
„Kai atsikėliau ryte, laikrodis man pasakė, kad neišsimiegojau ir šiandien galiu būti irzlus. Ar aš atrodau irzlus?“ – šypsosi jis.
Pašnekovas prasitarė ir apie rimtesnę situaciją, su kuria susidūrė vienas iš jo kolegų.
„Laikrodis matuoja deguonies kiekį kraujyje – tai gali būti signalas, kad organizme kažkas negerai.
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Turime kolegą, kuriam „Galaxy Watch“ pranešė apie galimą rimtą širdies problemą. Jis kreipėsi į kardiologą ir tą pačią savaitę buvo operuotas“, – neįtikėtiną istoriją pasakoja Benjaminas.
Vartotojų nesiekia pripratinti prie ekranų
Nors kalbėdamas apie technologijas Benjaminas nevengia pademonstruoti išmaniųjų „Samsung“ įrenginių funkcijų, jis akcentuoja, kad naujų technologijų tikslas toli gražu nėra pripratinti vartotojus prie ekranų.
„Mes norime, kad žmonės kuo daugiau pakeltų akis.“
Jis pateikė pavyzdį apie išmaniuosius akinius.
„Šiandien mano sūnus vaikščiojo šalia Temzės. Vaizdai ten nuostabūs. Nenoriu, kad jis visą laiką žiūrėtų į „Google Maps“. Noriu, kad jis matytų Tauerio tiltą ir kitus miesto vaizdus.
Išmanieji akiniai gali tiesiog pasakyti: „Po 200 metrų sukite į kairę.“ Nebereikia žiūrėti į telefoną“, – apie naujas funkcijas pasakoja Benjaminas.
Darbas policijoje išmokė svarbią pamoką
B. Braunas tarptautinės rinkodaros srityje dirba daugiau nei dvidešimt metų. Prieš prisijungdamas prie „Samsung“ 2019 metais, jis vadovavo rinkodaros projektams tokiose bendrovėse kaip „Audi UK“, „comparethemarket.com“ ir „British Gas“.
Dėl sukauptos patirties jis laikomas vienu ryškiausių rinkodaros vadovų Europoje.
Tiesa, pokalbio metu paaiškėja, kad prieš pasukdamas į rinkodaros pasaulį, jis dirbo Londono Metropoliteno policijoje.
Šią patirtį pašnekovas iki šiol prisimena kaip vieną svarbiausių gyvenime.
„Išmokau kai ką svarbaus – kiekvienas žmogus linkęs matyti tik savo tiesą. Auka, liudytojas, nusikaltimą padaręs žmogus – visi mato situaciją savaip. Pareigūno darbas yra kritiškai įvertinti informaciją ir suprasti, kas iš tikrųjų įvyko“, – dėsto jis.
Pasak Benjamino, lygiai taip pat turėtume elgtis ir su dirbtiniu intelektu. Tai ypač svarbu atsižvelgiant į tai, kad DI šiandien reikšmingai keičia kasdienį žmonių darbą.
Kodėl DI neprilygs žmogui?
„Samsung Electronics Europe“ rinkodaros direktorius DI naudoja įvairiais tikslais – pokalbių transkripcijoms, vertimams, susitikimų santraukoms, prezentacijoms kurti.
„Anksčiau „PowerPoint“ skaidres kurdavau valandų valandas, kartais net dienas. Dabar tai gali padaryti DI – ir rezultatas atrodo puikiai.“
Pašnekovas įsitikinęs, kad visus pasikartojančius darbus DI gali atlikti greičiau, pigiau, o dažnu atveju ir geriau nei žmogus.
Tačiau dėl vienos konkrečios priežasties žmogui jis niekada neprilygs.
„Mano tėvas buvo psichologas ir išmokė, kad emocinis intelektas yra labai svarbus. Būtent juo remiuose versle, rinkodaroje ir vadovaudamas komandoms. Emocinis intelektas vis dar yra mūsų supergalia“, – atvirauja pašnekovas.
Ar išmanieji telefonai taps dar brangesni?
Už naujas DI galimybes vartotojams tenka sumokėti daugiau. B. Braunas pripažįsta – tai iššūkis, su kuriuo susiduria visi technologijų gamintojai.
„Tai veikia visus prekių ženklus ir visus įrenginius visame pasaulyje. DI ir didelės spartos atminties (HBM) paklausa šiuo metu yra rekordiškai didelė“, – sako jis.
Dėl šios priežastis „Samsung“ plečia gamybą ir investuoja į naujus pajėgumus. Benjamino manymu, ilgainiui rinkoje turėtų atsirasti pusiausvyra, o kainos stabilizuotis.
Rinkodaros strategas taip pat atkreipia dėmesį, kad siekiant pagerinti naujų įrenginių prieinamumą yra siūlomos keitimo programos – galima atiduoti seną įrenginį ir pigiau nusipirkti naują.
Kita išeitis – pirkti įrenginį išsimokėtinai.
„Žmonės neperka „Audi“ už 50 tūkst. Eur ar 150 tūkst. Eur. Jie moka kas mėnesį. Taip pat ir su telefonais Europoje – žmonės moka 20-30 Eur per mėnesį, todėl įrenginiai yra prieinamesni“, – sako B. Braunas.
Išskyrė Baltijos šalių rinką
Pokalbio metu klausimai natūraliai pasisuka ir apie Baltijos šalis.
Pokalbio metu paaiškėja, kad pats Benjaminas yra švedas – todėl Baltijos regionas jam nėra visiškai svetimas.
„Dažnai plaukdavome keltu į Baltijos šalis. Dainuodavome karaokę, išgerdavome alaus ir grįždavome atgal“, – prisimena pašnekovas.
Žvelgiant iš „Samsung“ perspektyvos, Baltijos regionas dėl vienos priežasties išsiskiria visoje Europoje.
„Čia parduodame labai daug televizorių. Jei neklystu, Baltijos šalių gyventojai dažniau renkasi didesnių įstrižainių televizorius“, – tendenciją įvardija B. Braunas.
Jis svarsto, kad tam įtakos gali turėti erdvesni namai. Arba – didesnis pomėgis žiūrėti televizorių.
„Be to, šiame regione parduodame daug buitinės technikos – indaplovių ir šaldytuvų“, – priduria jis.
Po darbo – laikas šeimai
Vaizdas Londone po darbo valandų pažįstamas daugeliui – apie penktą vakaro gatvės prisipildo žmonių, kurie po dienos biure užsuka atsigaivinti į barus.
Paklaustas, ar pats turi tokį įprotį, Benjaminas nusijuokia.
„Skamba gerai“, – sako jis.
Tačiau jo vakarai dažniausiai atrodo kiek kitaip. „Samsung Electronics Europe“ rinkodaros vadovas yra trijų vaikų tėtis, todėl po darbo jis pirmiausia – šeimos žmogus.
„Vakar grįžęs namo išnešiau šiukšles, tada išskalbiau drabužius, išsilyginau marškinius ir paruošiau dukros mokyklinę uniformą“, – pasakoja jis.
Pokalbio metu Benjaminas ne kartą sugrįžo prie šeimos temos. O paklaustas, kas labiausiai prisidėjo prie profesinės sėkmės, jis pirmiausia paminėjo savo tėvus.
Pašnekovas pasakoja, kad turi disleksiją, todėl mokyklos laikais teko susidurti su iššūkiais. Dėl šios priežasties, Benjamino manymu, vaikui ypač svarbu jausti tėvų pasitikėjimą juo.
„Svarbiausia, ką gali padaryti tėvai, – suteikti vaikams pasitikėjimo savimi“, – mano B. Braunas.
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