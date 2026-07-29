Pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimos žalos aplinkai tvarkant Vilniaus regiono atliekas

Kaip pranešė prokuratūra, sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą priimtas išnagrinėjus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) vadovo pareiškimus, kuriuose teigiama, kad po praėjusių metų balandį MBA gamykloje kilusio gaisro, teritorijoje galimai buvo sistemingai pažeidinėjami aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimai, susiję su atliekų tvarkymo veikla, taip pat galėjo būti padaryta didelė žala aplinkai.
Ikiteisminį tyrimą atlieka Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų valdybos pareigūnai, tyrimui vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros specializuoto skyriaus prokuroras.
Penktadienį Vilniaus apylinkės teismui nusprendus tenkinti VAATC prašymą ir iki galutinio teismo sprendimo priėmimo uždrausti atsakovei byloje „Energesman“ trukdyti centro atstovams patekti į Vilniaus atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių teritoriją, penktadienio vakarą VAATC perėmė jos operavimą.
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„Energesman“ planuoja teismo sprendimą skųsti. Pats VAATC tvirtina, kad jis ne perėmė objektą, o susigrąžino savo teritorijos ir įrenginių valdymą.
Prieš porą savaičių dėl „Energesman“ sunkumų vykdant įsipareigojimus VAATC nutraukė su bendrove sudarytą MBA įrenginių eksploatavimo sutartį.
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Dėl to kilo teisinis ginčas – bendrovė kreipėsi į teismą, prašydama sustabdyti sprendimą. Teismas paskelbė tam nenustatęs aplinkybių, o „Energesman“ suteiktas 20 dienų laikotarpis, per kurį bendrovė gali ištaisyti nustatytus trūkumus.
Teismo sprendimas priimtas liepos 20 d., todėl bendrovei nustatytas terminas iki rugpjūčio 7 d. – anot VAATC, jei iki to laiko eksploatavimo sutarties pažeidimai nebus pašalinti, sutartis bus laikoma nutraukta.