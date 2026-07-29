V. Germanui – skaudus smūgis: apykojės atsikratyti nepavyko, dvigubai išaugo piniginis užstatas

Kaip nusprendė teismas, V. Germanui intensyvios priežiūros (apykojės nešiojimo) laikotarpis pratęstas trimis mėnesiais, šį terminą skaičiuojant nuo rugpjūčio 16 d.
Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas spaudai Giedrius Janonis pranešė, kad teismas taip pat pakeitė V. Germanui taikomos kardomosios priemonės sąlygas, įpareigojant kaltinamąjį nuolat dėvėti apykoję ir neišeiti iš namų nuo 21.30 val. iki 13.30 val., išskyrus atvejus, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų reikalingumu, bei neišvykti už Vilniaus miesto ribų.
„Šia nutartimi taip pat nutarta pakeisti kaltinamajam V. Germanui taikomos kitos kardomosios priemonės – užstato – apimtį, šio sumą padidinant iki 2 000 000 eurų“, – nurodė G. Janonis.
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Iki šiol V. Germanui buvo taikomas 1 mln. eurų dydžio piniginis užstatas, tad, teismo sprendimu, ši kardomoji priemonė sugriežtinta.
„Teismo sprendimas pakeisti kaltinamajam taikomos kardomosios priemonės – intensyvios priežiūros – sąlygas, o būtent – leisti kaltinamajam išvykti iš gyvenamosios vietos teismo nustatytu laiku – buvo priimtas, įvertinus preliminarią baudžiamojo proceso eigą, kaltinamajam taikomos kardomosios priemonės trukmę, taip pat anksčiau taikytų apribojimų pobūdį bei tą faktą, kad šia nutartimi buvo pakeista ir kaltinamajam taikomos kitos kardomosios priemonės – užstato – apimtis, ją sugriežtinant“, – sprendimo dėl kardomųjų priemonių motyvus aiškino teismas.
Vilniaus miesto apylinkės teismas pirmadienį pusmečiui pratęsė laikiną nuosavybės teisių apribojimą su V. Germanu siejamos bendrovės „Exawatt“ turtui.
Vilniaus miesto apylinkės teismas liepos 15 d. surengė pirmąjį posėdį „Foxpay“ byloje, tačiau pastaroji nebuvo pradėta nagrinėti – kaltinamųjų advokatų prašymu bylos nagrinėjimas nukeltas į rugsėjo mėnesį.
Byloje bus nagrinėjamas galimas sukčiavimas ir dokumentų klastojimas, asmenys kaltinami tuo, jog veikdami organizuotoje grupėje įgijo labai didelės vertės svetimą turtą.
Prokuratūros teigimu, bylos duomenys leidžia teigti, kad verslininkas V. Germanas ir buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės sutuoktinis Mindaugas Navickas buvo minėtos organizuotos grupės vadovai ir su bendrininkais neteisėtai įgijo svetimą turtą – kriptovaliutos kasimo įrangą už daugiau nei 23 mln. eurų.
Bylos duomenimis, dalis įgytos kriptoturto kasimo įrenginių buvo išgabenta iš Lietuvos.
Pasak teisėsaugos, organizuota grupė, siekdama nuslėpti faktą, jog dalis įrenginių buvo išgabenti iš šalies, prietaisų tiekėjui melagingai nurodė, jog įrenginiai buvo sugadinti, tokiu būdu esą buvo imituotas produkcijos grąžinimas ir neteisėtai įgytos lėšos.
Byloje kaltinimai taip pat pateikti Alfonsui Ambrazui ir Andriui Razmai.
V. Germanas taip pat kaltinamas ir suklastotų asmens dokumentų laikymu – pas jį rasti Graikijos, Portugalijos ir Bulgarijos valstybėse išduoti asmens tapatybės dokumentai.
Pats V. Germanas anksčiau neigė jam pateiktus kaltinimus, aiškino, kad veiklą vykdo pagal įprastą verslo praktiką, o galimybės pasisavinti minėto turto net neturėjo.
Teisėsaugos institucijoms atliekant ikiteisminį tyrimą dėl „Foxpay“ veiklos, įtarimai buvo pareikšti ne tik V. Germanui, bet ir jo vaikų motinai Ievai Trinkūnaitei, buvusios Ingridos Šimonytės Vyriausybės socialinės apsaugos ir darbo ministrės M. Navickienės vyrui M. Navickui.
M. Navickienė yra teigusi, jog I. Trinkūnaitė yra tolima jos giminaitė – vyro brolio žmonos sesuo. Vėliau portalas „15min“ pranešė, kad ministrė kartu su I. Trinkūnaite ir jos sugyventiniu V. Germanu privačiu lėktuvu skrido į Dubajų.
Dėl ryšių su I. Trinkūnaite bei V. Germanu kilusio skandalo tuometė ministrė M. Navickienė pasitraukė iš posto.
Vilhelmas Germanasapykojisužstatas
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