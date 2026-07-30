Gamybos įmonė atleis beveik visus darbuotojus: darbo neteks 75 žmonės

Kaip nurodė Užimtumo tarnybos atstovė spaudai Milda Jankauskienė, plastiko gaminių gamybos bendrovė UAB „DIAB“ pranešė apie masinį darbuotojų atleidimą.
Užimtumo tarnybos duomenimis, įmonė ketina atsisveikinti su 75 iš 76 šiuo metu joje dirbančių darbuotojų.
„Apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą bendrovė Užimtumo tarnybą informavo liepos 13 dieną.
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Numatoma, kad darbo sutartys su darbuotojais bus nutraukiamos etapais – nuo 2026 m. gruodžio 31 d. iki 2027 m. kovo 31 d.“, – pažymėjo M. Jankauskienė.
Didžiausią dalį atleidžiamų darbuotojų sudarys 21 staklininkas ir 11 staklininkų-kraustymo operatorių.
Taip pat darbo neteks 6 projektuotojai-sąmatininkai bei kitų pareigybių darbuotojai.
Užimtumo tarnybos pateiktoje informacijoje nurodoma, kad darbuotojai atleidžiami dėl darbo organizavimo pakeitimų.
„Atleidimo priežastis – darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų“, – nurodė Užimtumo tarnyba.
Iš viso bendrovėje po numatomų atleidimų liktų dirbti vienas darbuotojas.
Rekvizitai.vz.lt nurodoma, kad įmonė Lietuvoje veikė ilgiau nei 22 metus.
2025 m. bendrovės pardavimo pajamos siekė 10 806 873 eurus, tačiau metus ji baigė patyrusi 1 748 718 eurų grynąjį nuostolį.
Tuo metu 2026 m. gegužės mėnesio duomenimis bendrovė nepriemokų Valstybinei mokesčių inspekcijai neturėjo. Nuo 2026 m. sausio iki gegužės įmonė į VMI sumokėjo 112 456 eurus mokesčių.
Mėnesio vidutinis atlyginimas šioje įmonėje siekė 2 850,53 eurų.
Su įmone nurodytu telefonu susisiekti ir pasidomėti, kodėl nuspręsta atleisti tiek darbuotojų, nepavyko.
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