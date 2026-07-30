Šiame mieste laikinai duris užvers viena parduotuvė: skelbia apie didžiules nuolaidas

„Šiuo metu, perkant 2 ir daugiau prekių, 50 % nuolaida taikoma: pramonės prekėms; augalams ir jų priežiūros priemonėms; gyvūnų prekėms; vaikų ir kūdikių prekėms (išskyrus pradinio maitinimo kūdikių mišinius iki 6 mėn. bei specializuotus kūdikių mišinius)“, – teigiama pranešime.
Taip pat taikoma 30 proc. nuolaida (perkant 2 ir daugiau prekių) sausajai ir saldžiajai bakalėjai, šaldytiems produktams, nealkoholiniams gėrimams.
„Paskutinę šios „Maximos“ darbo dieną – rugpjūčio 2 d. – lauks dar daugiau puikių pasiūlymų! Pavyzdžiui, visam šviežiam maistui bus taikoma 40 proc. nuolaida perkant 2 ir daugiau prekių.
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Parduotuvei laikinai užvėrus duris, kviečiame apsipirkti artimiausioje „Maximoje“, esančioje adresu V. Kudirkos g. 3.“, – skelbia prekybos tinklas.
Lietuvoje veikia beveik pustrečio šimto „Maxima“ parduotuvių, kuriose kasdien apsilanko per 400 tūkst. klientų.