Į gatves išėję „Energesman“ darbuotojai kreipėsi į valdžią: „Ar darbuotojai – šiukšlės?“

Protestas buvo pavadintas „Ar darbuotojai šiukšlės?!“. Kaip skelbia akciją organizavusi Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, piketu siekta atkreipti dėmesį į „Energesman“ darbuotojų padėtį po to, kai jų darbas buvo nutrauktas dėl teisinių ginčų tarp Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) ir minėtos bendrovės.
„Kiek girdžiu, jau čia ne vieną savaitę viešoje erdvėje kalba eina tik apie turtą: įrengimai, pastatai ir aikštelė, o kad už to stovi darbuotojai – nė vieno žodžio. Dėl to mes šiandien susirinkome – kad parodytume, jog už tų pastatų yra ir darbuotojai“, – sakė „Energesman“ darbuotojų profsąjungos tarybos pirmininkas Gintaras Pukelis.
„Esame išvaryti iš darbo nuo praeito penktadienio, įleidžiami į teritoriją tik pasiimti savo daiktų. Oficialiai dar esame ir dirbame „Energesman“. „Energesman“ vadovybė sakė, kad finansavimas yra iš VAATC pusės nutrauktas, o tai buvo vienintelės bendrovės pajamos, tai va tokia nežinomybė“, – teigė jis.
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Pasak bendrovės darbuotojų profsąjungos vadovo, jie dar gaus savo atlyginimus už liepos mėnesį, tačiau tai, kas laukia nuo rugpjūčio – neaišku.
Tiesa, anot G. Pukelio, VAATC teikia pasiūlymus dabar į darbą neįleidžiamiems asmenims pereiti pas juos, tačiau sąlygos darbuotojų netenkina.
„Žinote, žmonės apie 10 metų pradirbę. Buvo, be to, kad dirbo, dar ir socialinės garantijos, maitinimas, vežimas į darbą. Kol kas skelbimuose nematome jokių tokių atžymų, kad bus kažkokios papildomos socialinės garantijos ar vežimas į darbą, ir kvietimas yra ateiti po vieną“, – aiškino profsąjungos vadovas.
„Mes specialiai tam ir kūrėmės tą profsąjungą, kad galėtų visas kolektyvas kalbėti ir spręsti kolektyviai, o ne vienas žmogus“, – tikino G. Pukelis.
Pasak jo, protestuotojai tikisi, jog darbuotojų kolektyvas kažkokiu būdu bus perimtas.
„Ar mokant, pervedant atlyginimą, tikslines perlaidas darant „Energesman“, ar dar kažkaip kitaip susitarus tą daryti. Nes VAATC dengiasi tuo, kad sąžininga konkurencija, jie negali pervilioti darbuotojų iš kitos įmonės. Tik tiek, kiek yra leidimas tam perviliojimui iš „Energesman“? Aš tiesiog norėčiau, kad susisėstų „Energesman“, VAATC, savivaldybė galbūt, galbūt tų ekstremalių situacijų atstovai, ir pagalvotų apie darbuotojus, ne tik apie įrengimus“, – vylėsi G. Pukelis.
Pasak „Energesman“ darbuotojų profsąjungos vadovo, bendrovėje dirbo 84 darbuotojai ir 47 iš jų yra profsąjungos nariai. Didžiąją jų dalį sudaro rūšiuotojai, vairuotojai.
Anot protesto organizatorių, „Energesman“ darbuotojų kompetencija nėra lengvai pakeičiama, o jų išsaugojimas yra svarbiausia sąlyga, siekiant išvengti neigiamų socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių pasekmių visiems Vilniaus apskrities gyventojams.
Šiukšlių krizė Vilniuje
ELTA primena, jog praėjusį penktadienį Vilniaus apylinkės teismui nusprendus tenkinti VAATC prašymą ir iki galutinio teismo sprendimo priėmimo uždrausti atsakovei byloje „Energesman“ trukdyti centro atstovams patekti į Vilniaus mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) gamyklos teritoriją, VAATC perėmė jos operavimą.
Iki tol ją operavusi privati įmonė „Energesman“ planuoja teismo sprendimą skųsti. Pats VAATC tvirtina, kad jis ne perėmė objektą, o susigrąžino savo teritorijos ir įrenginių valdymą.
VAATC prieš porą savaičių nutraukė su „Energesman“ sudarytą MBA įrenginių eksploatavimo sutartį, argumentuojant, jog bendrovė susiduria su sunkumais vykdant įsipareigojimus.
šiukšlėsEnergesmanVilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC)
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