Verslas pritaria MMA įtvirtinimui kolektyvinėje sutartyje, bet tam siūlo keisti Darbo kodeksą

Vis dėlto verslo atstovai atkreipia dėmesį, kad šiuo metu Darbo kodeksas tokios galimybės nenumato ir siūlo jį keisti.
„Dabar, pagal Darbo kodeksą, MMA nustatymo procesas yra ne socialinių partnerių susitarimo objektas, o Vyriausybės politinis sprendimas.
Socialiniai partneriai dėl MMA dydžio gali teikti tik rekomendacijas.
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Todėl siūlome suteikti socialiniams partneriams teisę dėl MMA dydžio susitarti kolektyvinėse sutartyse“, – pranešime cituojamas LVK prezidentas Andrius Romanovskis.
LVK siūlo Lietuvoje taikyti į Estijos modelį panašų mechanizmą: nacionalinio lygmens darbdavių ir darbuotojų organizacijoms pasiekus dvišalį susitarimą dėl MMA dydžio, jis būtų įtvirtinamas nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje ir taptų pagrindu Vyriausybei patvirtinti visiems šalyje taikomą MMA.
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„Priėmus siūlomus pakeitimus, profesinės sąjungos ir darbdaviai taptų visaverčiais sprendimų priėmėjais, o MMA nustatymo procesas būtų labiau grindžiamas ekonominiais argumentais, atsižvelgiant į šalies ekonominę situaciją, darbo našumo pokyčius ir verslo galimybes.
Be to, tai taptų aktyvesnių derybų pagrindu ir dėl kitų kolektyvinėse sutartyse nustatomų darbo santykių sąlygų“, – pranešime teigia A. Romanovskis.
Šią savaitę dalyvaudama susitikime su Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija I. Ruginienė teigė, kad MMA turėtų būti nustatoma dvišaliu darbdavių ir profesinių sąjungų sutarimu, kaip esą yra išsivysčiusiose Šiaurės šalyse.
Birželio viduryje Trišalėje taryboje darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai susitarė ir siūlė MMA didinti 7,19 proc. – iki 1235,9 euro, tačiau kartu siekė, kad 4 proc. iki 777 eurų, būtų padidintas ir bazinis neapmokestinamųjų pajamų dydis (NPD).
Buvusios I. Ruginienės Vyriausybės atstovai tokiam siūlymui nepritarė ir pasiūlė minimalią algą didinti sparčiau – 8 proc., tačiau NPD nedidinti.
Argumentuota, kad nuo 2027 m. įsigalios papildomas NPD vaikus auginantiems tėvams, o bendras NPD didinimas valstybės biudžetui papildomai kainuotų apie 40 mln. eurų.
Prezidentūra kritikavo Vyriausybės sprendimą nepritarti Trišalėje taryboje sutartam pasiūlymui dėl MMA ir NPD dydžio.
Liepą Vyriausybė pritarė kitąmet MMA didinti 8 proc. – nuo 1153 iki 1245 eurų „ant popieriaus“. Skaičiuojama, kad MMA didinimui 2027 metais reikės apie 29,2 mln. eurų papildomų valstybės biudžeto lėšų, o 2028 ir 2029 metais – preliminariai po 35,1 mln. eurų.
Šiais metais ji padidinta ir siekia 1153 eurus „ant popieriaus“ per mėnesį.
Darbo kodeksas (DK)Lietuvos verslo konfederacijaMinimalioji mėnesio alga (MMA)
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