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Dėl audros padarinių laikinai uždaryta viena „Maximos“ parduotuvė Vilniuje

2026 m. rugpjūčio 2 d. 13:44
Dėl praūžusios audros ir jos padarinių sekmadienį uždaryta Vilniaus Ukmergės gatvėje esanti „Maximos“ parduotuvė, pranešė prekybos tinklas.
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„Dėl stiprios liūties į vėdinimo sistemą patekęs vanduo pratekėjo į prekybos salę. Įvertinus žalą, dėl darbuotojų ir pirkėjų saugumo nuspręsta veiklos nevykdyti. Šiuo metu vyksta tvarkymo darbai“, – rašoma prekybos tinklo pranešime.
Parduotuvę planuojama atidaryti rytoj ryte.
Kaip nurodė prekybos tinklas, vakarykštės audros padarinių Vilniuje taip pat fiksuota „Maximos“ parduotuvėse Mindaugo g. 11, Medeinos g. 39–65, Savanorių pr. 31, Žirmūnų g. 89A ir Gilužio g. 5, tačiau jos veiklą vykdo kaip įprasta.

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