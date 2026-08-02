Dėl audros padarinių laikinai uždaryta viena „Maximos“ parduotuvė Vilniuje

„Dėl stiprios liūties į vėdinimo sistemą patekęs vanduo pratekėjo į prekybos salę. Įvertinus žalą, dėl darbuotojų ir pirkėjų saugumo nuspręsta veiklos nevykdyti. Šiuo metu vyksta tvarkymo darbai“, – rašoma prekybos tinklo pranešime.
Parduotuvę planuojama atidaryti rytoj ryte.
Kaip nurodė prekybos tinklas, vakarykštės audros padarinių Vilniuje taip pat fiksuota „Maximos“ parduotuvėse Mindaugo g. 11, Medeinos g. 39–65, Savanorių pr. 31, Žirmūnų g. 89A ir Gilužio g. 5, tačiau jos veiklą vykdo kaip įprasta.
Audra nusiaubė Vilnių: vaizdai po stichijos kalba patys už save
Kaip skelbta, šeštadienio dieną ir sekmadienio naktį dalyje Lietuvos griaudėjo perkūnija, vietomis lietus buvo smarkus.
PAGD duomenimis, praėjusią parą ugniagesiams 34 kartus teko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies nukritusius medžius, du kartus teko važiuoti ant elektros laidų užkritusių medžių, kartą – ant pastato.