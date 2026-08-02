Legendinis baseinas niekaip neranda pirkėjo – stipriai nurėžė kainą

Turto bankas skelbia, kad Vitės kvartale esantį nekilnojamąjį turtą dar kartą bandys parduoti rugpjūčio pabaigoje rengiamame aukcione, jame nustatyta pradinė kaina siekia 1,72 mln. eurų.
Šiemet gegužę ir 2025-ųjų spalį už tai prašyta bent 1,87 mln. eurų, bet parduoti šio turto nepavyko.
1,5 tūkst. kvadratinių metrų bendro ploto baseino pastatas bei 2 tūkst. kvadratinių metrų ploto bendrabutis Gulbių gatvėje priklauso Klaipėdos valstybinei kolegijai.
Susiję straipsniai
Prognozuoja, kad tokių investuotojų skaičius per artimiausią dešimtmetį ženkliai išaugs: jiems turi gerą naujieną
Kovoje dėl pirkėjų šis prekybos tinklas išsitraukė dar vieną ginklą: lentynose – netikėtas vaizdas (10)
Uždaras 25 metrų ilgio, 6 takelių ir iki 5 metrų gylio baseinas Klaipėdos uosto pašonėje pastatytas 1976 metais, po Nepriklausomybės atgavimo jis perleistas Policijos mokyklai, o nuo 2008-ųjų objektą valdė Klaipėdos valstybinė kolegija, tačiau jo išlaikymas šiai įstaigai atnešė didžiulius nuostolius.
Dėl to 2012 metais „Dinamo“ uždarytas.