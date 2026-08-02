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Legendinis baseinas niekaip neranda pirkėjo – stipriai nurėžė kainą

2026 m. rugpjūčio 2 d. 18:46
Valdas Pryšmantas
Klaipėdos centre esančių buvusio „Dinamo“ baseino bei bendrabučio pastatų aukcione dukart nepavykus parduoti už tą pačią kainą, ji sumažinta apie 150 tūkst. eurų.
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Turto bankas skelbia, kad Vitės kvartale esantį nekilnojamąjį turtą dar kartą bandys parduoti rugpjūčio pabaigoje rengiamame aukcione, jame nustatyta pradinė kaina siekia 1,72 mln. eurų.
Šiemet gegužę ir 2025-ųjų spalį už tai prašyta bent 1,87 mln. eurų, bet parduoti šio turto nepavyko.
1,5 tūkst. kvadratinių metrų bendro ploto baseino pastatas bei 2 tūkst. kvadratinių metrų ploto bendrabutis Gulbių gatvėje priklauso Klaipėdos valstybinei kolegijai.
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Uždaras 25 metrų ilgio, 6 takelių ir iki 5 metrų gylio baseinas Klaipėdos uosto pašonėje pastatytas 1976 metais, po Nepriklausomybės atgavimo jis perleistas Policijos mokyklai, o nuo 2008-ųjų objektą valdė Klaipėdos valstybinė kolegija, tačiau jo išlaikymas šiai įstaigai atnešė didžiulius nuostolius.
Dėl to 2012 metais „Dinamo“ uždarytas.
baseinasKlaipėdaTurto bankas

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